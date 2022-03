Joven denuncia golpiza de guardias de seguridad en un boliche de Ciudad Vieja

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Lucas Lencina publicó en su cuenta de Facebook que este domingo fue golpeado y dejado inconsciente en la calle. "Me rompieron parte de una paleta, me hicieron un traumatismo de cráneo en el cual me tuvieron que suturar, y me reventaron el ojo izquierdo", escribió en su perfil de Facebook.

El joven aseguró a El País que presentó denuncia policial por el caso en la seccional 1° de Montevideo, y que este martes concurrirá a Fiscalía para continuar con el caso. El boliche está ubicado en la Ciudad Vieja y El País intentó comunicarse con sus responsables, pero el teléfono que figura en su perfil permanece apagado.



"Todo comenzó por un intercambio de palabras entre una chica que estaba en el baile y una compañera que había ido con nuestro grupo, en ningún momento del intercambio de palabras hubo golpes, cabe destacar que yo no formaba parte de la discusión", relató Lencina en Facebook, y agregó que en ese momento, "los guardias de seguridad se acercaron".

"Uno de ellos sin mediar palabras me hizo una llave y me bajo apretándome el cuello toda la escalera del centro bailable, no podía respirar, la única resistencia que generé fue al momento de ahogarme por la falta de aire, en ningún momento le pegué ni hice el intento. No quedaron contentos con asfixiarme a tal punto de no respirar y retirándome del lugar, sino que una vez fuera, me dieron un golpe de puño que hizo que perdiera el conocimiento hasta el momento que ingrese al hospital, fue tal el golpe que caí seco hacia atrás y fue en ese momento que me partí la cabeza y me hice dos tajos", continuó.



Lencina dijo a El País que sus amigas estaban junto a él en ese momento y que gracias a eso pudo recibir asistencia, ya que estaba inconsciente.

"Difundo esto para que no siga ocurriendo, porque las probabilidades de haber muerto o incluso haber quedado con alguna secuela fueron muchas, su función como guardias de seguridad es justamente lo contrario a lo que hacen, su función es neutralizar y no incentivar la violencia, pues hacen justamente eso", complementó.