Jorge Díaz: si no se atacan las causas "los delitos van a seguir aumentando"

El fiscal de la Corte Jorge Díaz habló sobre la inseguridad del país y dijo que si no se trabaja en las causas que llevan a delinquir "los delitos van a seguir aumentando". "Atacar las causas, atacar las consecuencias sí y con la mayor firmeza posible, pero atacar las causas porque si las causas siguen estando iguales el problema no lo vamos a resolver", precisó Díaz esta mañana entrevistado por Informativo Sarandí (690).



"Lo que me preocupa es que nosotros -los que vivimos de un lado de la sociedad que son por decirlo de alguna manera los más pudientes- tenemos la percepción que somos la víctimas y que los victimarios viven del otro lado- donde viven aquellos que son los sectores menos pudientes- y la realidad indica que del otro lado viven algunos victimarios y la mayoría de las víctimas", dijo el fiscal Díaz.

"Quienes vivimos de Avenida Italia del sur tenemos la percepción de que somos víctimas de hordas salvajes que bajan desde Avenida Italia del norte a robar y la realidad es que puede ser que ello ocurra en el alguna medida, en el sentido de que somos víctimas de delitos de este lado pero tenemos que tener consciencia de que en aquel sector viven la enorme mayoría de las víctimas ni que hablar de los homicidios", agregó.

El fiscal de la Corte dijo que el tema de la inseguridad "es relevante y hay que afrontarlo" y que "el principal responsable es el Estado" y agregó: "Somos aquellos servidores públicos que tenemos responsabilidad en el tema".



Cárceles

El fiscal de Corte se refirió también a la situación carcelaria del país y dijo que existe "una demanda permanente de la sociedad por aumentar el números de reclusos" "Todavía no hemos entendido que la cárcel no es parte de la solución sino del problema, por lo menos las cárceles como están hoy. La realidad es que hoy las cárceles son una fábrica de reincidentes"



Díaz explicó que más del 90% de las personas que ingresan a una cárcel son "pobres de solemnidad, jóvenes, analfabetos funcionales y adictos" y que casi el 90% "no terminó la escuela primaria". Según el fiscal hay que leer esas cifras que muestran "dónde está ubicado el problema".



Otro de los problemas del sistema penitenciario uruguayo, explicó Díaz es que los presos "salen prácticamente sin rehabilitación y vuelven a delinquir" y eso conlleva a que se genere un "círculo".