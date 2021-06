Jefatura de Policía de Canelones investigará accionar de policía tras viralización de video

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Jefatura de Policía de Canelones inició una investigación administrativa y se dio cuenta a la Fiscalía de Atlántida luego de que se viralizara un video en el que se ve a un policía increpando a un trabajador de la distribución de la bebida, informaron a El País fuentes policiales.

El hecho ocurrió en la tarde de ayer martes en la zona de Neptunia, Canelones, pero el policía que se ve en el video es funcionario de la Unidad de Respuesta Policial de Montevideo (URPM).



La situación se generó a partir de un incidente de tránsito, indicaron las fuentes, y agregaron que en el lugar intervino la Unidad de Respuesta Policial del departamento.



Ahora el caso fue elevado a la Justicia, desde donde se deberá evaluar el accionar del funcionario.

Cruce de sindicatos

Luego de que el hecho trascendiera, la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB) rechazó "enérgicamente el accionar policial contra tres trabajadores que desempeñaban sus tareas habituales de entrega de productos en un comercio".



"La prepotencia policial no hace más que deslegitimar el papel de quienes como servidores públicos deben proteger a los que trabajan en los barrios y ciudades de todo el país", indicó el sindicato a través de un comunicado firmado por el presidente de la federación, Fernando Ferreira.



En el texto se expresa, además, que "en los últimos tiempos, desde la vigencia de la LUC, se han incrementado las denuncias de abuso policial. Muchos funcionarios entienden que amparados en al LUC, tienen libertad para la prepotencia y arbitrariedad, violentando las garantías individuales de los trabajadores, ya sea en el ejercicio de sus derechos como ciudadanos o en el desempeño de sus tareas".



A este comunicado respondió Patricia Rodríguez, presidenta del Sindicato de Funcionarios Policiales. "Si hay un sindicato que no defiende un mal accionar de sus trabajadores es este, no sé si todos pueden decir lo mismo", indicó a través de su cuenta de Twitter.

Nos gustaría contar con la información de incrementos de las denuncias que se relata, si es basada empíricamente. Ya que no manejamos la misma información — Patricia Rodriguez (@PatriciaRSifpom) June 16, 2021

"Como en todos los casos cada parte tendrá el derecho de denunciar o defenderse es parte de la investigación. Lo que no compartimos es politizar el hecho", agregó.



En la misma línea y con respecto a la afirmación de que "han incrementado las denuncias de abuso policial", indico: "Nos gustaría contar con la información de incrementos de las denuncias que se relata, si es basada empíricamente. Ya que no manejamos la misma información".