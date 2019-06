Investigan dos posibles femicidios

En la madrugada de ayer, la policía llegó a una vivienda del barrio Conciliación, en la calle Antonio María Márquez y Capitulares, luego de que vecinos denunciaran su extrañeza por ver abierta la puerta principal.

Allí encontraron los cuerpos sin vida de dos personas: un hombre, ex militar de 62 años, y una mujer de 55.



En primera instancia se estima que se trata de otro femicidio y suicidio. La fiscal especializada en Homicidios Mirta Morales derivó el caso a la Fiscalía Penal de Delitos Sexuales.



También se investiga el crimen de otra mujer en Bella Unión, Artigas. Tenía 40 años y fue hallada por las hijas en su domicilio. La víctima fatal evidenciaba signos de violencia.



Ahora su pareja está requerida y la policía la busca dentro y fuera del departamento norteño. Trabajó la Policía Científica y la Fiscal de Bella Unión, Silvia Ferreira. De confirmarse, sería el décimo femicidio cometido en 2019, lo que daría uno cada 18 días. En 2018 hubo 35.

DATOS ÚTILES

Violencia doméstica

Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica:



Desde una línea fija 08004141

Desde celulares *4141



El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.

Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.



¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)



• Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.

• Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.

• Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.

• Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.

• Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.

• Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.

• Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.

• Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo

• Cambiar las rutinas si te persiguen.

• Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.