Investigan un femicidio en Florida

Hoy se retoma la tarea del personal del destacamento de bomberos de Durazno que estuvo ayer rastrillando las aguas del Río Yí, a la altura del puente Polanco, en busca del cuerpo de Amparo Fernández, la mujer de 36 años que desapareció el sábado de tarde en Sarandí Grande, Florida, y habría sido víctima de femicidio, el décimo primero de 2019 cometido en Uruguay.

Un hombre de 34 años de edad, que se desempeña como peón en un establecimiento rural en Sarandí Grande, en donde su hermano oficia de capataz, es considerado el principal sospechoso de la muerte de la mujer, madre de tres hijos de 3, 12 y 15 años, oriunda de Paysandú, desde donde se trasladó el viernes a la localidad floridense.

El sospechoso, que está detenido, fue quien la recogió el pasado viernes a la hora 19:30 en la parada conocida como “Sagra”, ubicada en Ruta 5, frente a la salida norte de la planta urbana.

Los primeros datos conocidos indican que el hombre y la mujer se conocían desde hace un año y a ambos les gustaba cabalgar. Él le había regalado un caballo para ir a la Noche de los Fogones, en la Meseta de Artigas. El día en que desapareció la mujer, los dos partieron del establecimiento rural en una camioneta que el hombre compró ese mismo día en Sarandí Grande.

El sindicado como sospechoso prestó declaraciones ante la policía y la justicia de Florida que difieren entre sí.

En una versión dijo que dejó a la mujer en la ruta para que tomara un ómnibus, y en otro relato en cambio contó que la mujer cayó de una moto, que él luego se asustó y la dejó a la altura del puente Polanco del Yí, después de un traslado que habría sido de 42 kilómetros.

Los investigadores no descartan que, en realidad, la mujer haya intentado tirarse de la camioneta, y se preguntan por qué el sospechoso del crimen no recurrió a una asistencia médica, si es que se hubiera tratado de un accidente.

A la hora en que la dejó en la ruta ya no había ómnibus que pasaran hacia Paysandú, y además, como se supo después, la víctima tenía marcado el pasaje para retornar el domingo, según dijeron fuentes policiales de Florida.

Otro aspecto que plantea una interrogante es el hecho de que el hombre se deshiciera del teléfono celular de la víctima, que se halló destrozado en un predio cercano al establecimiento rural en donde trabaja.

La localidad Polanco del Yí está ubicada en el límite que abarca las zonas sur y sureste de los departamentos de Durazno y Florida, a 42 kilómetros de Sarandí Grande (Florida) y de Villa del Carmen (Durazno), y a poco más de 50 kilómetros, por San Borja, desde la capital duraznense.

Es un lugar tranquilo por naturaleza, donde abundan los establecimientos de producción agropecuaria, con marcada presencia de ganado vacuno y lanar, plantaciones y algo de forestación hacia Villa del Carmen.

Pero la tranquilidad se había ya visto alterada a fines de diciembre, cuando una mujer fue encontrada muerta en el fondo de la cañada.

Un pescador ubicó su cuerpo, atado a una soga con una piedra de gran porte y hasta ayer se hablaba del caso, que ahora pasó a un segundo plano con la desaparición de Amparo Fernández.

El pasado 25 de junio se registraron los dos últimos femicidios en Uruguay, uno en Montevideo y otro en Artigas.

Versiones diversas

El sospechoso del crimen dijo primero que dejó a la mujer en una rotonda en donde esperaría el ómnibus. Luego afirmó que transitando en moto desde el campo donde estaban a Sarandí Grande, cayó de la moto y se desnucó. Y “al verse asustado decidió arrojar el cuerpo al río”, contó el jefe de la policía José Chavat cuando el caso pasó a la Fiscalía.

Problemas durante la búsqueda

Según Bomberos, la búsqueda del cuerpo de la mujer asesinada en Florida se ha vuelto muy complicada a raíz de la intensa corriente de agua en la zona. El peón del establecimiento rural que estuvo por última vez con la mujer dijo que la tiró desde un puente al medio del río, lo cual hace presumir a Bomberos que la corriente la puede haber arrastrado varios kilómetros, “salvo que se haya enganchado con algo”, declaró la vocera de Bomberos Mariela Vivone. El cuerpo ya debería haber flotado, dado que pasaron más de 48 horas de su muerte. “Si no flota hacia la superficie es porque está enganchada en alguna rama”, explicó a Montevideo Portal. Desde 2001 la mayor parte de los femicidios en Uruguay son en el interior del país, según los datos de la ONG Feminicidio Uruguay. Solamente en 2002 y en 2007 el número de femicidios es igual para el interior y para Montevideo. Buscando respuestas a esto, Andrea Tuana, integrante de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual dijo en nota con El País que “en algunas localidades del interior hay un mayor aislamiento y menos llegada masiva de programas sociales”.

DATOS

Violencia doméstica

Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica:



Desde una línea fija 08004141

Desde celulares *4141



El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.

Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.



¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)



• Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.

• Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.

• Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.

• Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.

• Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.

• Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.

• Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.

• Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo

• Cambiar las rutinas si te persiguen.

• Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía