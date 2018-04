Investigan denuncia de abuso hecha por un niño en una escuela de Flor de Maroñas

Primaria se encuentra investigando una denuncia de abuso en la escuela Nº 196 de Flor de Maroñas, Montevideo.

La investigación comenzó luego de que un alumno de 9 años le contara a su madre que días atrás sufrió una situación de abuso por parte de otro alumno del centro de estudios, que tiene unos 12 años.



La mujer se presentó ayer en la escuela para denunciar la situación, y ya realizó también la denuncia policial.

El consejero de Primaria Pablo Caggiani, habló esta mañana en Informativo Carve sobre el caso y contó que el niño había faltado a la escuela en los últimos días, certificado por su pediatra, y cuando debía regresar habló con su madre y denunció el abuso por parte del otro alumno.



"Se abrió una investigación urgente para determinar qué pasó", señaló el consejero, y opinó que "los niños cuando denuncian abuso no mienten".



"Cualquier tipo de duda debe ser denunciada", agregó.

Caggiani dijo además que la cantidad de denuncias por abuso “viene incrementándose”, pero que "hay mecanismos de Primaria y en la Justicia que permite intervenciones rápidas que preservan a los gurises. Se ha mejorado bastante, en cuidar este tipo de situaciones".



"Es necesario que cuando uno piense o sienta que pueda estar habiendo una situación que afecta a los gurises se actúe inmediatamente", añadió el consejero.

Alicia, la abuela del niño, habló ayer con Telemundo y contó que el martes, "cuando la madre le dijo que tenía que acostarse porque tenía que ir a la escuela en la mañana, el niño en un llanto va a la madre y le dice: ‘no, mamita, no me lleves a esa escuela porque un niño me bajó el pantalón y me hizo cosas feas’. La madre llorando le preguntó qué fueron esas cosas feas, le preguntó dónde fue y en qué lugar”.

“Tiene miedo y no quiere contarle a nadie porque el otro niño dijo que lo iba a matar. Parece que le dijo para jugar a la pelota en el fondo. Fueron a buscarla y ahí supuestamente pasó lo que pasó", detalló la mujer.