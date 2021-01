Investigan ciberataque "inédito" contra al menos 50 cuentas de mail de la Armada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Armada Nacional identificó en las últimas horas un ciberataque contra la institución, informó el Ministerio de Defensa (MDN). Este viernes, la fuerza realizará una denuncia del caso ante delitos informáticos.

En diálogo con El País, el vocero de la Armada Nacional, Pablo González Cambón, señaló que este hackeo resulta "inédito" en la institución.

Este jueves de mañana identificaron un mail externo remitido a la institución, marcado como spam y con formato de mensaje interno, que contenía al menos 50 nombres de usuarios y contraseñas de cuentas que llevan el dominio "armada.mil.uy", usada por el personal.

Enseguida reportaron el caso al departamento de informática de la Armada. Esto implicó el bloqueo de la red de internet e intranet de la fuerza, que derivó en que se quedaran sin correo electrónico durante todo el día de ayer, agregó. Además, se informó a Defensa sobre este episodio, que investiga las causas y analiza los pasos a seguir.

En las últimas horas se detectó un ciberataque en algunas computadoras de la Armada Nacional.

La información comprometida no es sensible. Se está terminando la investigación interna y la Armada hará la denuncia correspondiente en delitos informáticos. — MDN Uruguay (@MDN_Uruguay) January 15, 2021

La cartera informó a través de Twitter que "la información comprometida no es sensible". Consultado al respecto, el vocero señaló que estos correos no se utilizan para comunicaciones de carácter "reservado", sino que solo se usan para mensajes de trabajo que no contienen información sensible como pueden ser cuentas bancarias u otros datos. La información reservada es enviada por papel y "nunca" se transmite por correo libre. Por otro lado, está prohibido enviar correos electrónicos desde la Armada a particulares, precisó el funcionario.