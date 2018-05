Investigan un caso de femicidio y suicido en la playa del Cerro

Ala hora 9:16 de ayer la pareja compró una rosca de chicharrones en un comercio del Cerro. Llevaban el termo y el mate. Estacionaron su coche con matrícula argentina a pocos metros de la playa del Cerro y a menos de 50 metros del agua.

Desde el vehículo observaron por un rato las aves marinas y la mansa entrada de enormes buques al puerto de Montevideo. Nada hacía pensar en un desastre.

Pasada la hora 10:30 una camioneta de la Prefectura llegó a toda velocidad al lugar. Los uniformados habían sido alertados por vecinos de que algo estaba mal con la pareja que tomaba mate frente al mar.

By Alejandro Mendieta

Un testigo salió a caminar por la zona y vio el auto desde lejos, pero no le llamó la atención. Luego, cuando volvió a pasar por el lugar, divisó los cuerpos, que estaban tirados sobre el pasto, explicó a los funcionarios de Prefectura, encargada en esa área.

El vehículo tenía una puerta abierta. Ella, una mujer de 53 años de edad, presentaba siete puñaladas en su cuerpo. Él, un hombre de 70, apareció con un puñal enterrado en su pecho.

Las primeras investigaciones de la Prefectura y la Fiscalía de Homicidios, a cargo del fiscal Juan Gómez, hacían presumir que se estaría ante un femicidio y posterior suicidio, según indicó a El País el vocero de la Armada, Marcelo Etcheverz.

Enseguida que se presentó Prefectura aparecieron familiares de los fallecidos. Increparon a los uniformados. Una vez que se tranquilizaron, narraron que la pareja estaba atravesando ciertas dificultades en la relación sin agregar detalles.

Dudas.

No está claro cómo fue que se produjo el crimen de la mujer y el posterior suicidio. Pocas veces se ha visto una autoeliminación con arma blanca en esas condiciones, según dijeron a El País efectivos policiales experimentados.

"Tiene que haber una explicación lógica, todo esto se sabrá con la pericia forense", señaló el informante.

La investigación sobre ese punto está a cargo de la Policía Científica y el resultado de las autopsias se conocerá en esta jornada, según afirmó ayer a El País el fiscal Gómez.

Además, se va a realizar una pericia sobre el arma utilizada y se analizarán las muestras de sangre para confirmar que pertenecen a los dos involucrados. También se pidieron datos a Argentina sobre el vehículo y a la Dirección de Migración sobre la fecha en que ingresó al país.

"La primera hipótesis, y la más probable, es que sea un femicidio y posterior suicido, ahora dependemos de las pericias. El arma utilizada sería la que estaba clavada en el pecho del hombre, es una forma bastante extraña de suicidarse", aseveró el fiscal.

Gómez también solicitó a las dependencias correspondientes que se verifique si la mujer había realizado alguna denuncia por violencia doméstica y que se buscara confirmar el vínculo entre ambos.

El barrio.

A la hora 15:30 de ayer miércoles del coche no quedaba nada. Apenas unas cintas amarillas tiradas sobre el césped delataban que allí pasó algo. Una mujer se aproxima al lugar de los hechos. Mira y habla por teléfono. Corta. "No puede ser, con mi marido estuvimos un rato antes que ellos y no vimos nada", se queja.



"Esta zona está muy brava, aquí es muy peligroso. Roban a la gente que pasa por acá a estudiar o trabajar y se esconden en el monte", dice y señala el bosque del Parque Vaz Ferreira.