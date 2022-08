Interior revela actividad de líder narco de 19 años que manejaba 15 bocas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Un joven de 19 años que era el líder de una de las bandas de tráfico de drogas más importantes del país -lo que había sido informado por el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en una sesión secreta durante su comparecencia ante la Cámara de Senadores semanas atrás- fue condenado ayer. El muchacho -con dos antecedentes penales- manejaba 15 bocas ubicadas en los barrios de Ciudad Vieja, Centro, Bella Italia, Cerro Norte, Parque Batlle y Marconi, que fueron allanadas, según informó la cartera ayer. Se dedicaba a la distribución de drogas y armas. En el marco de la “Operación Baco” la Policía logró detenerlo y el 20 de julio fue condenado a cuatro años y dos meses de prisión.

El joven se dedicaba desde muy chico al negocio de la droga, porque había familiares que hacían esto desde hace años, y poco a poco fue incrementando su poder. Cuando lo detuvieron manejaba una camioneta Kia último modelo. Además, poseía una moto Ninja, y hasta hacía poco también un auto BMW. Había cursado hasta tercer año en el liceo N° 1 de Montevideo, pero abandonó sus estudios para dedicarse al narcotráfico. “Su vida siempre ha sido así desde que nació”, dijo una fuente cercana al joven a El País



El chico vivía en la peatonal Sarandí junto con su madre, una abogada penalista que tiene un antecedente por tráfico de estupefacientes. La condena es del mismo año en que estaba embarazada de él. Su padrastro está privado de libertad por este mismo delito. El joven tiene hiperactividad y quienes lo conocen lo definen como una persona inteligente y astuta.

Parte de la estrategia del adolescente se basó en amenazar, extorsionar y violentar a personas que estaban en el negocio. Quería tomar el control de diversas bocas de venta de droga en Ciudad Vieja, Centro, Palermo y La Comercial. Aspiraba a ser el único que distribuyera las sustancias.



Algunas de estas personas resultaron heridas con armas de fuego, pero no hubo denuncias. Se presentaron en centros de salud para recibir asistencia, pero no quisiera dar muchas explicaciones sobre qué había sucedido. Sabían que, de no ser así, las heridas serían mucho peores o hasta los matarían, explicaron fuentes del caso a El País.



El joven también se dedicó al tráfico interno de armas de fuego y municiones. Cuando la Policía allanó las bocas se incautaron 36 municiones calibres DM42, 380, 22, 762, 38, 45 y 9mm, además de 14 municiones ya disparadas y un cargador extendido de pistola Glock con 26 municiones más, informó el Ministerio del interior.

Al adolescente le gustaba ostentar. Él y otros miembros de la banda subían videos a Instagram y Facebook en los que se los veía rodeados de grandes cantidades de dinero, vehículos de alta gama y armas de fuego. Se trataba de cuentas en las redes sociales seguidas por miles de personas. En un video los jóvenes se mostraron con dos ladrillos de pasta base y con mujeres bailando a su alrededor.



A partir de estos contenidos y de dos celulares que se incautaron en otras operaciones, la Brigada Departamental Antidrogas de Montevideo inició una investigación en diciembre de 2021. No solo se logró establecer los puntos de venta y las personas involucradas, sino que se pudo determinar que este grupo estaba intentando extenderse a otras zonas de la capital.



Cuando se detuvo al joven de 19 años no tenía sustancias encima, pero el trabajo de Inteligencia de la Policía ya había logrado comprobar su participación en el tráfico de drogas. Tenía antecedente por hurto y por manejar sin libreta de conducir, condenas que cumplió con libertad a prueba.

En el operativo de la Policía, que se basó en la vigilancia y el control, se incautaron 82 gramos de marihuana, 25 envoltorios de pasta base y cuatro piedras de la misma sustancia, además de tres envoltorios de cocaína y cuatro cápsulas con semillas de cogollo.



También se decomisaron tres vehículos, $ 46.512, 16 celulares, una notebook, un IPad, dos pendrives, tres balanzas de precisión y elementos para la comercialización de las sustancias, informó el Ministerio del Interior en un comunicado.

MIRA TAMBIÉN MTOP dice que no tiene protocolos tras caso de joven obligado a bajar de ómnibus en Ruta 1

Condenas

El líder de la banda, alguien que en la jerarquía del tráfico tendría una posición de poder media, fue condena-do como autor penalmente responsable de un delito continuado de distribución de sustancias estupefacientes prohibidas en régimen de reiteración real y un delito de tráfico de municiones en calidad de autor, a la pena de cuatro años y dos meses de prisión.



“La defensa apeló a todo lo que podía y se logró un acuerdo muy bueno” considerando todos los delitos que se le imputan”, dijo el abogado del líder narco, Cristóbal González. Además indicó que su cliente va a estudiar y trabar en la cárcel. “Es un gurí que se puede rehabilitar”, sostuvo.



Los demás detenidos, de 19, 20, 22 y 25 años -todos sin antecedentes penales- fueron condenados a penas que van de un año a cuatro de prisión.