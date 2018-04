Interior informó que apareció muerto de un disparo sospechoso de crimen de Quebracho

El Ministerio del Interior informó sobre las 7 de la mañana de hoy que "apareció muerto de un disparo el sospechoso del doble crimen de Quebracho".

La aparición se dio próximo a termas de Guaviyú.



Interior agregó que el fiscal y el jefe de Policía de Paysandú están presentes en el lugar y que "resta aun la plena identificación, pero se presume es el buscado Martín Bentancur".

Ayer la auxiliar de servicio de la escuela rural 75 fue a abrir el edificio del centro educativo y se sorprendió al encontrar un mensaje de Bentancur.



La carta estaba dirigida a Valeria M., su ex, a la que llama "China", y a su pequeña hija de siete años de edad. "Valeria me fui pa' la Argentina. Algún día volveré. Siempre las amaré. Te amo China mía te amo", afirmó el criminal. También le pidió a la mujer que le diga a su hija que "siempre" la va a "llevar en el corazón". "No sé por qué me dejaste, te di todo China, todo. Lo que me pedías yo te lo daba, dejé todo por vos China, me mataba trabajando para que no te falte nada", añadió en la carta que finalizó con la frase: "Estoy tan arrepentido de lo que pasó pero ya es tarde para mí".



El miércoles de la semana pasada Bentancur mató a su exsuegra Nelly Goyeneche, y al policía Juan Carlos Oviedo, que acudió al lugar alertado por un caso de violencia doméstica. También le disparó a Valeria, su expareja, pero no logró herirla. Luego el hombre prendió fuego galpones y maquinaria del lugar donde vive Valentín, la actual pareja de su exmujer Valeria.