Interior analiza imágenes del clásico

El Ministerio del Interior informó que analiza los registros de las cámaras de seguridad del estadio Centenario para verificar la autenticidad de imágenes de la hinchada de Nacional incitando a la violencia y eventualmente hacer una denuncia ante la Justicia Penal.



Mediante un comunicado esa secretaría de Estado informó que “se han difundido imágenes por las redes sociales que representan un incalificable hecho de ostentación de objetos ofensivos exhibidos en la Tribuna Colombes (donde se ubicaba la parcialidad de Nacional), que hacían referencia a tristes episodios de violencia que no estamos dispuestos a permitir que se repitan y -menos aún- que se los reivindique como trofeos” y agrega que “la Policía analiza por estas horas las imágenes de las cámaras de seguridad para verificar su autenticidad en primer lugar y, en caso afirmativo, identificar a los responsables del ingreso y exhibición de dichos objetos, de modo de denunciarlos ante la Justicia y solicitar su incorporación a la lista negra que impida su ingreso a espectáculos deportivos”.



En cuanto al operativo de seguridad desplegado, Interior informó que “los resultados fueron positivos en cuanto a que el espectáculo se desarrolló sin mayores inconvenientes, los detenidos no superaron la decena y no se registraron hechos de violencia significativos”, (ni antes, ni durante, ni después de disputado el encuentro)..