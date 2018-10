Instalan cajero en seccional policial

Ayer Parque del Plata volvió a tener el servicio de cajero automático. Ya no estará frente al municipio. Ahora funcionará al lado de la comisaría local, junto a los vehículos incautados. Se trata de la primera experiencia de una iniciativa del director nacional de la Policía, Mario Layera, que aceptó el equipo de seguridad del Banco República.

Fuentes de la institución financiera dijeron ayer a El País que el plan no es trasladar todos los cajeros a las comisarías.

La puerta de la expendedora de billetes queda a la vista de la entrada de la comisaría del balneario. A pocos metros del nuevo cajero permanece uno de los automóviles utilizados por una de las bandas de delincuentes que participó en varios ataques.

El experto en seguridad Edward Holfman estima que desde el mes septiembre del año 2017 hasta la actualidad se han registrado 63 ataques, 39 tentativas y 24 consumados. La misma fuente indicó que 33 hechos se produjeron en Montevideo y 30 en localidades del interior.

Al igual que Parque del Plata, durante este período al menos dos localidades perdieron sus únicos cajeros: Los Cerrillos (Canelones) y Solís de Mataojo (Lavalleja). En ambos casos los delincuentes demostraron que manejan un alto nivel de información sobre los movimientos de la localidad.

En las dos oportunidades los testigos y las cámaras de seguridad informaron a la Policía que la banda llevaba armas largas y el rostro cubierto. Tanto en Solís de Mataojo como en Los Cerrillos el Banco República resolvió abrir la sucursal local para cumplir con los pagos de salarios y pasividades.

Los "golpes" se han producido en momentos en que los cajeros tienen su máxima carga, generalmente cerca del pago de pasividades o salarios. Hasta el momento hubo ataques de este tipo en Rocha, Salto, Maldonado, Colonia, Canelones, Lavalleja y Montevideo.

Hasta el pasado 8 de octubre había 12 personas condenadas por los atentados contra cajeros, dos de nacionalidad chilena y el resto uruguayos. Otros 7 fueron formalizados y esperan juicio (uno de ellos de nacionalidad chilena). También fueron formalizadas otras dos personas por el delito de circulación o venta de moneda falsificada. Hay ocho personas requeridas, cuatro de nacionalidad chilena.

Para la Policía, el fenómeno responde a la presencia de delincuentes extranjeros en Uruguay, en particular de origen chileno, que transfirieron sus conocimientos en la materia a elementos locales.

El 9 de octubre, el banco resolvió que "por razones de seguridad" los cajeros que "están más expuestos a acciones delictivas" y que no cuentan con el sistema de entintado "no dispensarán billetes y no recibirán depósitos" entre las 19:00 y las 9:00 horas de la mañana siguiente. La medida alcanza al 6% del total de cajeros de la entidad, los que serán señalizados con cartelería.

Los clientes acceden al efectivo en redes de cobranzas y los comercios adheridos. El banco anunció que proyecta culminar el proceso de entintado antes de fin de año.

Paciencia.

Pasaron 167 días de la última explosión que afectó al único cajero del Banco República en Parque del Plata, según explicó a El País la diputada suplente blanca Elena Lancaster. Durante todo este tiempo los clientes debieron trasladarse hasta Atlántida para realizar distintas operaciones.

La primera explosión ocurrió en los primeros días del mes de febrero de este año. En aquel momento el Banco República reparó los daños y el sistema volvió a funcionar.

La Coordinadora de Vecinos de Parque del Plata y Las Toscas se movilizó y consiguió 1.761 firmas para exigir la reposición del servicio. Las rúbricas fueron presentadas ante el directorio del banco estatal.

El dirigente local Daniel Correa manifestó que los vecinos quedaron preocupados por las instalaciones en que fue colocado el nuevo cajero. "Es un contenedor que está apoyado sobre pilotes, en cualquier momento se lo llevan", advirtió.

Correa destacó que "la misma empresa que vende la tinta para los cajeros ofrece un micro chip para billetes lo que permite ubicar el lugar en que termina el dinero que se roba; el Ministerio del Interior no ha querido comprar ese sistema".

Reclamo.

El Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom) manifestó reparos con respecto a la instalación de cajeros automáticos dentro o los alrededores de las comisarías. Los policías sindicalizados recordaron que "no pocas seccionales policiales se han desmembrado y cuentan con bajísima presencia policial".

En esa línea, plantean que "en el caso que semejante medida sea viabilizada, se requiere de un reforzamiento de los espacios, ámbitos o seccionales por parte de los cuadros policiales que intervendrán a efectos de que se encuentren preparados para estas situaciones, las que sin duda requieren del expertise necesario y no de la improvisación".

El Sifpom destacó que es necesario responder a la acción delictiva de acuerdo a los niveles de violencia del país.

"Es evidente que quienes atentan contra los cajeros son delincuentes profesionales que actúan de manera coordinada y en grupos, nunca menores a tres personas y en promedio de cuatro. No se está ante un delincuente que no asuma riesgos, están dispuestos a todo con tal de alcanzar sus objetivos", señaló el sindicato en un comunicado público.