Inspectora de tránsito denunció que joven le hizo una llave en el cuello tras intentar incautarle una moto

Una inspectora de tránsito denunció que un menor de edad la lesionó este sábado de noche en la localidad de Villa del Carmen (Durazno) tras aplicarle una llave en el cuello luego de que se resistiera a incautarle una moto. Contó que tanto el menor como su hermana intentaron prender fuego el vehículo delante de ella, la agredieron, el joven insistió con una maniobra que le dificultó respirar, y luego se dieron a la fuga.

"Nunca me había pasado esto más que alguna agresión verbal", contó a El País la inspectora Marlene Baez, de 39 años, que se desempeña ese cargo desde hace ocho años.

Indicó que estaban realizando junto a otra inspectora la última recorrida en la localidad sobre las 23:00 horas del sábado, cuando identificaron una moto haciendo "picadas", conducida por el menor de edad "acostado y sin casco".



En un principio no pensaron en detenerlo porque a esa hora iban solas y sin apoyo policial. Sin embargo, poco después no escucharon más el ruido de la moto porque se había apagado. Fue allí que se dirigieron a donde estaba el vehículo para incautárselo, pero se cruzó otra moto en la que viajaba el conductor y una acompañante: la hermana del menor y su pareja .



Ambos no querían que fuera detenido el menor y lo "agarraron de la mano y lo iban llevando". Tras "apresurarse", Baez frenó la situación y le dijo al menor: "Tu vehículo queda incautado porque venís haciendo picadas y tiene escape libre (la moto)".



En tanto, dijo que el menor le retrucó: "La moto no te la doy. Antes la prendo fuego". Y no quedó allí la situación porque "sacó un encendedor, un cañito del costado de la moto - que dijo era un 'pedazo' - y empezó a darle chispazos", para que se prendiera fuego. "Nunca prendió, no sé si de los nervios de él".



En ese momento "empujaron" a la inspectora e insistieron que la moto no se la iba a llevar. Ahora el intento por prenderla fuego fue por parte de la hermana, añadió. La inspectora sujetó la moto del manillar, y recibió "otro empujón".



Se trata de una localidad de unas 3.000 personas donde "se conocen todos", reconoció la inspectora. De hecho, el menor y la hermana viven a unas pocas cuadras de su casa. Por ello, contó que le dijo a la mujer por su nombre: "No seas mala, sos grande", y recibió como respuesta: "Qué me importa, la moto no te la vas a llevar" e insistió con "prenderla fuego".



"Cuando me dio el segundo empujón que me retiró de la moto, este muchacho no sé en qué momento me agarró por atrás con el brazo", y comenzó a hacerle una llave, dijo.



Mientras la compañera de Baez llamaba a la Policía relató que le dijo "ayudame" por la falta de aire que sentía, y que ella no se "dio cuenta" de lo que pasaba.



En ese momento, la compañera tiró el celular al piso y gritó que la soltara. "Llevate la moto, pero soltala", contó que le expresó. El menor le pidió a la hermana que se llevara la moto y mientras esto sucedía el menor "seguía" haciéndole la llave.



La otra inspectora insistía con que la soltara porque la hermana ya se había llevado la moto. "Cuando él vio que la hermana se llevaba la moto como a una cuadra, ahí me soltó". Subrayó que cada que vez su compañera le dijo que la soltara, el joven "más apretaba el brazo en el cuello".



Tras el episodio, si bien no le quedó un hematoma porque la presión fue con el brazo, de todos modos recibió "lesiones a nivel cervical". Cuando se liberó de la situación fue a realizar una revisación médica y la denuncia policial.



Por el momento, no han capturado al menor denunciado, dijo. Efectivos policiales fueron unas cinco veces a su domicilio, pero nadie abrió la puerta. Baez indicó que desde la Intendencia de Durazno le brindaron asesoría legal.



"No podemos permitir estas cosas. No son normales", dijo la inspectora, quien aseguró que llegará "hasta las últimas consecuencias" tras el episodio.