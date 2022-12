INR inauguró cárcel en Tacuarembó para alojar 150 reclusos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) del Ministerio del Interior inauguró ayer la Unidad Nº26 ubicada en Tacuarembó. En la ceremonia inaugural, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, destacó la nueva “posibilidad de rehabilitar” en base a la nueva infraestructura que le da “dignidad” a los reclusos.

Las celdas cuentan con cuchetas, un ropero y espacio de circulación, detalló el jerarca, al igual que lugares de esparcimiento como canchas de fútbol. “Esto es para que la sociedad le diga ‘queremos que te recuperes’, para que se pueda volver a integrar a la sociedad”, expresó Heber en rueda de prensa.



La cárcel tiene una capacidad para 150 personas privadas de libertad y se creó con una inversión de $ 55 millones.



La nueva unidad permite sacar a la actual cárcel del departamento del centro de la ciudad, que estaba allí desde 1800. Ahora, en un solo predio se ubican el sector de hombres, el sector para mujeres, la chacra de hombres, la chacra de mujeres, y los emprendimientos productivos y educativos.



“El trabajo y el esfuerzo es el camino para crecer en la vida”, dijo el ministro y remarcó que estas instalaciones permiten que las personas privadas de libertad “se alejen de la vida delictiva”. “Hoy es un día de fiesta para el INR”, destacó quien dirige la política de seguridad.

El ministro también mencionó que se agregaron 1.500 plazas en el Penal de Libertad, se van a recuperar módulos del exComcar que fueron vandalizados (además de construir un hospital adentro de esta misma unidad) y se está ampliando Punta de Rieles al igual que la cárcel de Rocha. “Pensamos terminar con el hacinamiento”, aseguró.



Sin embargo, Heber dijo que esto no quiere decir que se tenga el mejor plan de rehabilitación, aunque subrayó que lo primero siempre es que la infraestructura sea digna.



Por otro lado, el ministro dijo que en la temporada estival planean reforzar la zona costera “desde Colonia hasta el Chuy” a partir del programa Verano Azul, que tiene como objetivo evitar los robos y otros delitos hacia turistas extranjeros y uruguayos que se van a las playas a pasar sus vacaciones.

Pasaportes

En la rueda de presa el ministro también fue cuestionado por el Caso Marset y remarcó que el pasaporte uruguayo entregado al narcotraficante Sebastián Marset en noviembre de 2021 cuando estaba preso en Dubái, “fue dado legalmente”.



“No es echarnos culpas unos a otros, el pasaporte fue dado legalmente”, remarcó. “Con el diario del lunes, de marzo, sabíamos que había una requisitoria, (y) cuando se dio el pasaporte, en noviembre, no había requisitoria y no había investigación”, subrayó.



“Sabíamos que era una persona que estaba vinculada al narcotráfico y así lo hizo saber (el subsecretario Guillermo Maciel), pero no teníamos requisitoria”, detalló.