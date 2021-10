Incendio consumió viviendas precarias en Salto y dejó cuatro familias en la calle

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un incendio se desató este lunes en la Calle 1 entre Agustín Pedroza y Costanera del Ceibal, en Salto, límite entre el asentamiento instalado en el barrio La Amarilla y el arroyo que cruza por el lugar. El fuego se propagó rápidamente sobre las casas, construidas de forma precaria, y las consumió en su totalidad. No hubo personas heridas.

Entre las familias afectadas por el incendio hay varios niños, según pudo constatar El País. "Yo me fui a trabajar a la empresa (Gamorel) y estando en la chacra me llamaron porque se me estaba quemando la casa, ahora quedamos en la calle", comentó una de las personas damnificadas por la situación.



La zona tiene carencias de todo tipo y esto complicó también el trabajo de los bomberos, que tuvieron serios problemas para acceder al lugar del incendio. Las calles están totalmente deterioradas y tampoco hay agua corriente, por lo cual los vecinos se las ingeniaron para ayudarlos con mangueras y baldes con agua.

Incendio de cuatro viviendas precarias en Salto. Foto: Sergio Senisa

Los vecinos reclaman a las autoridades que les den la posibilidad de pagar por un servicio de agua corriente y de contar además con acceso pago a la luz eléctrica, así como también le exigen a la Intendencia de Salto que les arregle las calles, dijeron a El País.



Quienes deseen colaborar se pueden comunicar a los teléfonos 098 90 32 92 y 092 92 35 50.