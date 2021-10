Incautan 2.000 pastillas de éxtasis

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En menos de 24 horas la Policía de Montevideo incautó 2.000 pastillas de éxtasis, 9 kilos de cocaína en estado puro y 3,5 kilos de marihuana. Fueron dos operativos diferentes que significaron, según las palabras del ministro del Interior Luis Alberto Heber, un “nuevo golpe” en materia del combate al narcotráfico.

En conferencia, el ministro hizo hincapié en que en uno de los procedimientos, en el que se hallaron las pastillas de éxtasis, fue clave la Ley de Urgente Consideración (LUC). “Fueron capturadas en un procedimiento de control, que es el que habilitó la LUC”, aseguró Heber. El jefe de Policía de Montevideo, Mario D’Elia, dio detalles sobre el trabajo de la Brigada Departamental de Montevideo en conjunto con la Jefatura. “Se detiene un vehículo con algunas características que nos llamaron la atención, y en la inspección se ubican 2.000 pastillas de éxtasis que en el mercado suman US$ 36.000”, dijo D’Elia, y agregó que no ha habido en Montevideo “una (incautación) tan grande de este tipo de droga que se utiliza en fiestas electrónicas”.



Sobre el otro decomiso de droga, D’Elia explicó que surgió a raíz de otro operativo exitoso que culminó con la detención de dos personas, tras varios allanamientos. Allí se encontró la cocaína, la marihuana, tres armas de fuego y dos vehículos. La droga en el mercado, dijo, vale unos US$ 70.000.