Identifican a quien hirió a menor de dos años

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Justicia expidió una orden de captura del presunto autor de un disparo que hirió gravemente en la cabeza a una niña de dos años mientras estaba en el interior de su casa.

La niña se encuentra internada en el CTI del sanatorio del Círculo Católico de Obreros del Uruguay con asistencia respiratoria.



Según el informe médico de ayer, la menor “sigue en asistencia respiratoria mecánica, sedación para mantenerla estable. Está grave, el pronóstico sigue siendo reservado. La evolución depende del día a día y está supeditada a las lesiones y complicaciones que puedan acontecer. Hoy, (por ayer sábado) se hizo una tomografía de control y no ha habido un aumento de las lesiones, pero estamos expectantes de que pueda surgir una complicación para actuar de forma inmediata”, publicó Montevideo Portal.

El fiscal que tiene a su cargo la investigación del caso, Carlos Sastre, confirmó a Montevideo Portal que este episodio no se produjo en el marco de un robo o en un intento de copamiento a la casa, pese a lo cual no se informaron los detalles del evento.



Por otra parte, Sastre confirmó que para la Fiscalía y para la Policía el caso está cerrado y que se libró un pedido de detención para el presunto autor del disparo.



Sastre se excusó de comentar si el sospechoso de ser el autor del disparo tiene alguna relación familiar con la bebé.



Asimismo, el fiscal admitió que “aún se desconoce si fue un intento de homicidio o algo accidental porque no se le tomaron las declaraciones al autor de los disparos”.

La madre de la niña aún no declaró porque se encuentra en el hospital junto a su hija, pero contó al noticiero de Canal 4 que, al escuchar disparos salió de su casa y encontró a una vecina que cargaba a su hija en brazos, con sangre por la herida.

Según datos que aportaron testigos, una persona habría salido corriendo del lugar al momento del hecho. Aparentemente esa persona tendría vínculos familiares con la menor. Tampoco declaró el padre de la menor.