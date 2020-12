Está identificado el presunto homicida del taxista de 66 años, dijo Larrañaga

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, indicó este martes de noche que está identificado el presunto autor del crimen del taxista de 66 años, ocurrido en la madrugada del lunes.

"Está siendo perseguido por la Policía, pero todavía no fue detenido", precisó el jerarca en diálogo con "Telemundo" (Canal 12).

Además, Larrañaga indicó que hasta ahora no se conoce el móvil del asesinato. "No se consumó la rapiña. Aparentemente no hubo elementos que desaparecieran de pertenencia" del taxista, señaló sin brindar mayores detalles del caso que se investiga.

La Policía recibió una notificación sobre la 01.30 horas de este lunes donde se alertó por un taxista lesionado en la calle Diamante. Efectivos arribaron al lugar con un médico y constataron que el hombre ya no tenía signos vitales. "Muerte violenta", diagnosticó el doctor. La víctima se encontraba dentro del taxi con el cinturón de seguridad colocado y la cabeza inclinada hacia el lado derecho. El taxi estaba dentro de una cuneta.

El asesinato del taxista derivó en las últimas en un paro general que ha afectado el servicio de taxis y ómnibus.

Por otro lado, el ministro aprovechó esta instancia para hablarle a la población cuando restan horas para la celebración de Fin de Año: "Tenemos que cuidarnos. Tenemos que dejarnos de embromar con el festejo de una noche y al otro día ver que nuestros padres, mayores, la familia pueden estar contagiados", dijo.

"Yo no quiero ser ministro del Interior de una policía represora, sino de un personal policial que actúe bajo el imperio de la ley, llevando adelante el esfuerzo que la ley permite. Eso lo estamos logrando", indicó el jerarca cuando se trabaja intensamente para evitar aglomeraciones en el marco de la ley 19.932 que suspende las reuniones que generen un notorio riesgo sanitario y puedan derivar en contagios de coronavirus. Entre el 21 y 28 de diciembre se realizaron 810 intervenciones, precisó más temprano la cartera.

"Se ha trabajado con mucho esfuerzo en todo el territorio y vamos a seguir con esta acción persistente buscando mejorar los defectos que podemos haber tenido en los días anteriores para optimizar los resultados y evitar aglomeraciones que perjudiquen la salud de todos los uruguayos", dijo más temprano el ministro en línea con lo anterior.