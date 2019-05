Sobre hurto de material radioactivo: "La persona se desvió de su ruta porque se sintió mal"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Director de la Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección (ARNR) del Ministerio de Industria, Minería y Energía (MIEM), Walter Cabral, dijo este lunes que el hurto del material radioactivo el pasado domingo se dio porque la persona que trasladaba el producto se desvió del camino protocolar.

"Por lo que sabemos, porque hemos estado en al comisaria donde se radicó la denuncia en la seccional 14, aparentemente la persona se desvió de su ruta normal porque se sintió mal y pasó por la casa para ir al baño. En ese momento cuando él sale enseguida de la casa ya le habían robado la caja", dijo Cabral en entrevista con el programa Informativo Sarandí.



El material radiactivo hurtado es utilizado en diagnóstico y tratamiento en Medicina Nuclear y se trata de un frasco de vidrio conteniendo un pequeño volumen líquido de iodo 131, indicó el Sinae en un comunicado.

Cabral explicó que esa persona "cometió una falta" por no avisar del desvió de la ruta original.



Curbelo dijo que este material radioactivo "no va a tener gran impacto para el medio ambiente y para las personas porque no son radioisótopos de alta peligrosidad". "En nuestra clasificación de riesgo de 5 categorías lo tenemos en el lugar número 3", explicó.



Además sostuvo que otro punto importante es que estos materiales "son de vida media corta".



"Seguramente no haya repercusión en el medio ambiente y en las personas ya que en muy poco tiempo la peligrosidad va a disminuir", insistió Cabral.



La Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección (ARNR) del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), la Dirección Nacional de Bomberos (DNB) del Ministerio del Interior (MI) y el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) de Presidencia de la República comunicaron ayer detalles de este material, para qué se usa y que efectos puede causar.