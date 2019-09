Huellas serán claves en la investigación del crimen de la odontóloga

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un sofá atravesado y llaves trancaban la puerta del frente de la casa de la odontóloga Luciana Bentancur, asesinada entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves. La puerta del consultorio, que también da a la calle, estaba con sus llaves puestas por dentro y cerrada.

La única puerta abierta, que el o la asesina utilizó para ingresar a la finca, está en un costado de la vivienda. Esa puerta siempre quedaba abierta. Es decir, no hubo ninguna entrada forzada.



El o la asesina utilizó esa puerta para entrar y salir. Es posible que la víctima le franqueara la entrada o ingresó en forma clandestina para ultimar a la profesional con un cuchillo. Luego de concretar el crimen, el o la agresora la dejaron entreabierta.



En un relevamiento posterior, los técnicos de Policía Científica levantaron huellas dactilares en la vivienda en la mañana del jueves 5.



Según la fiscal del caso, Alicia Schiappacasse, se encontraron “elementos interesantes” para continuar con la investigación del homicidio. Por ello, agregó, solicitó a Policía Científica que le entregara los resultados de los estudios en forma urgente. El informe sobre las huellas y otras pericias estará pronto la próxima semana.



Con esos datos, la fiscal Schiappacasse podrá armar una investigación en base a hipótesis firmes o descartar otros supuestos.

Bentancur viajó el miércoles 4 a Montevideo para asistir a un curso de cirugía odontológica. En la capital pasó el día con una amiga y luego fue a la casa de sus padres, en San Bautista, para buscar su auto y volver a su pueblo. Al otro día había acordado con su expareja que iba a pasar por el hijo, de dos años y medio, que tienen en común, a las 8:00 de la mañana, pero nunca llegó.



Su expareja alertó a los padres de Luciana sobre su ausencia y ellos se comunicaron con una vecina que vive frente a la casa de la profesional.



La vecina, que trabaja en un comercio cercano, le pidió a un compañero de trabajo que la acompañara hasta el lugar. La puerta del frente de la casa estaba cerrada. Por eso los dos vecinos bordearon el predio hasta llegar a la puerta del costado.



Las personas entraron por esa puerta, recorrieron unos metros por la casa y llegaron hasta el consultorio. Y ahí vieron el cuerpo de Bentancur en el suelo, rodeado de sangre.



En un principio, la fiscal relató que las heridas eran 30. Sin embargo, el informe forense que recibió ayer estableció que fueron 49, según aclaró Schiappacasse a El País.

No hay sospechosos.

Por el momento, la fiscal no tiene ningún sospechoso o sospechosa del crimen. Y descartó que, por el momento, la expareja de Bentancur sea uno de ellos.



“Él colaboró en todo momento con la investigación. Y esa persona aceptó declarar pese a que podía negarse. La declaración la hizo en forma voluntaria. Colaboró con todas las cosas que nosotros requerimos”, explicó Schiappacasse.



El siguiente es un diálogo con la fiscal del caso:



El País: ¿Qué le llamó la atención de este crimen?



Fiscal Schiappacasse: En un principio la saña con que actuó el homicida. He visto otro caso similar. Tuve otro homicidio en Canelones donde la víctima fue muerta de 30 puñaladas. La víctima también era una mujer.



EP: En la puerta usada por el asesino para ingresar a la casa de Bentancur, ¿hay huellas dactilares?



Fiscal Schiappacasse: Eso no lo puedo determinar. Sí se puede decir que (el matador) ingresó por ahí. No había nada forzado. Por esa puerta solía pasar la víctima y su familia. Era común que estuviera a veces sin llave.

EP: ¿El agresor conocía las costumbres de la casa?



Fiscal Schiappacasse: No lo puedo determinar.



EP: ¿La Policía constató algún faltante en la casa de la odontóloga?



Fiscal Schiappacasse: En principio no faltaba nada. Estaba la billetera de la víctima. No tenía casi dinero. Ella había ido a un curso en Montevideo y allí había gastado dinero. Compró una turbina y material odontológico. En la casa estaba su celular y la televisión.



EP: ¿Quedó descartada la hipótesis del robo?



Fiscal Schiappacasse: Sí. En principio no tenemos ningún elemento para corroborar que el móvil del crimen fue por robo o rapiña. Por el momento no, salvo que mañana surja algún dato relevante en ese sentido. No hay desorden de la casa, lo que ocurre cuando se busca dinero. Una amiga, que estuvo con la víctima en Montevideo, dijo que compró allí aparatos.

EP: Trascendió que hay un sospechoso del crimen, ¿es así?



Fiscal Schiappacasse: Esos trascendidos no corren por mi cuenta. Se está investigando. No podría determinar quién podría ser el autor. Hasta que no tenga un autor confeso y con las evidencias reunidas, no puedo decir que hay un acusado. Decir que hay un sospechoso tampoco sería ético.