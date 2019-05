Hoy reuniones clave por clásico: "Se va a monitorear hasta último momento", dice Bonomi

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hoy viernes el Ministerio del Interior participará de dos reuniones junto con los clubes y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para evaluar la seguridad en los dos partidos que se vienen: uno es el clásico entre Peñarol y Nacional del próximo 12 de mayo, y otro es el de Peñarol y Flamengo.

El ministro del Interior Eduardo Bonomi dijo esta mañana en el programa Fuentes Confiables de radio Universal que en la mañana se dará la primera reunión y en la tarde la otra. "Vamos a ver la cantidad de policías que lleva. Ya hemos intervenido en clásicos con 1.200 hinchas, pero no había cámaras de reconocimiento facial, eso hace bajar la cantidad de policías adentro del

Campeón del Siglo, por ejemplo, sostuvo.

"Eso baja la cantidad de policías adentro. Afuera seguro que alrededor de Campeón del Siglo van a estar las cámaras móviles entonces vamos a ver qué cantidad de policías ponemos", detalló.

"Lo que el ministerio ha planteados desde el primer momento es que algunas cosas no se podían asegurar", como por ejemplo que si el clásico se jugaba en el Campeón del Siglo después se jugará en el Parque Central, porque está en obras", dijo.

Respecto al clásico puntualmente, dijo que por lo general estos llevan 50% de una hinchada y 50% de otra, pero "acá no, entonces se necesita mayor planificación, no sé si a la larga más policías, capaz que si".



Bonomi dijo que el tema de la violencia y los enfrentamientos no es "un problema de las hinchadas como tales" sino que "son problemas de los que quieren algún tipo de problema".