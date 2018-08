Homicidios aumentaron 90% en el interior del país, en siete meses

Ya es oficial. Nunca antes hubo tantas víctimas del delito. Todos los guarismos relacionados con la seguridad ciudadana se dispararon. En los primeros seis meses del año 2018, se produjo un incremento del 66,4% en el número de homicidios, respecto a igual período del año 2017.

Al mismo tiempo, en el primer semestre el número de rapiñas aumentó en el orden del 55,8%, registrándose 14.458 denuncias. La variación en los hurtos fue de 26,9%, llegando a un total de 72.036 casos.

Se trata de datos del Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior publicados horas después de que la Fundación Propuestas (Fundapro, del Partido Colorado) diera a conocer el número de homicidios de los últimos siete meses.

"Estos son los peores datos de la historia criminal uruguaya desde que se llevan estadísticas", aseveró el director de Fundapro, Guillermo Maciel, hablando de los números del Ministerio del Interior.

"Uno puede concluir que aumentó la seguridad para los delincuentes, es cada vez más seguro que no irán a prisión", aseveró Maciel.

De los datos manejados por Fundapro se desprende que en los últimos siete meses los homicidios en el interior aumentaron un 90% respecto al mismo período de 2017. Esa estadística sostiene que hubo un homicidio cada 20 horas.

El departamento de Canelones tuvo los peores registros en décadas. Duplicó el número de denuncias en materia de rapiñas y pasó de ocho a 26 homicidios en el semestre, según el Ministerio del Interior.

Entre el 1° de enero y el 30 de junio ocurrieron 218 homicidios en todo el país. El 85% de las víctimas eran hombres y el 58% de ellos no tenía antecedentes. El 63,7% de las víctimas tenía entre 18 y 38 años.

En las cifras del Ministerio del Interior se destaca que el barrio Casavalle lidera en materia de homicidios y rapiñas. Durante el primer semestre se registraron 14 crímenes y se denunciaron 539 rapiñas.

Anuncios.

Junto con la oficialización de los datos sobre inseguridad, el Ministerio del Interior anunció una serie de medidas de aplicación "inmediata". En esa línea se anuncia el reforzamiento del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) con el aporte de 120 nuevos oficiales de Policía y 370 efectivos de personal subalterno.

Anuncian un plan de saturación mediante el análisis del delito teniendo en cuenta la demanda. También se anuncia un plan de respuesta y prevención en rutas y ciudades del norte y este del país. Allí se dispondrá de una División de la Guardia Republicana que realizará la cobertura sobre los ejes de las rutas 3, 5, 8 y 9.

Se anuncia la instalación de una base aérea en Salto y la incorporación de una División Sur de la Republicana y la provisión logística de nuevos uniformes, armamento y vehículos. Finalmente, se anunció la creación de la Dirección Nacional de Investigaciones, integrada por distintas reparticiones.

Por otro lado, el Ministerio del Interior sigue apuntando contra los efectos del nuevo Código Penal. La Unidad de Comunicación (Unicom) repitió las palabras del ministro Eduardo Bonomi en ocasión del Foro sobre Seguridad organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM).

"Mientras en los ocho meses previos a noviembre, el saldo de homicidios era negativo, a partir de noviembre se registra un aumento rotundo. En esos ocho meses se registraron 108 homicidios más".

Respuesta.

El licenciado en Seguridad Pública Robert Parrado, asesor del candidato Edgardo Novick del Partido de la Gente, aseguró que el incremento de los homicidios y rapiñas no es atribuible al nuevo Código de Procedimiento Penal. "Aquí no hay un Efecto Noviembre. El problema es la gestión y en particular la respuesta que se le está dando en materia de ataque al crimen", afirmó Parrado.

Por otro lado, el experto en seguridad se detuvo en el incremento del número de rapiñas. "La mayor posibilidad de ser víctima de un homicidio ocurre durante una rapiña; en los últimos seis meses la posibilidad de morir asesinado se disparó un 55,8%", aseguró.