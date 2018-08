Homicidio en La Paz: encontraron un cuerpo en un descampado

Esta mañana un hombre salió a colocarle una capa a un caballo que tenía en el campo y encontró el cuerpo de un hombre.



Ocurrió próximo a oficial 1 y Tiscornia, en la zona de La Paz, Canelones.



Fuentes policiales dijeron a El País que por el momento el fallecido no ha sido identificado: no se encontraron junto al cuerpo documentos y los vecinos dicen no reconocerlo. Se calcula que tiene entre 30 y 40 años.



La Fiscal Ana Vallverdú confirmó que el cuerpo tiene una herida de bala.