Hombre imputado por intento de femicidio en Río Branco

El hecho ocurrió en Río Branco. Un hombre, de iniciales M.B y 26 años, fue imputado por la fiscal Bettina Ramos por un delito de homicidio muy especialmente agravado por femicidio en grado de tentativa tras golpear a su expareja, abusar sexualmente de ella y también por amenazarla de muerte.

La Fiscalía de dicha localidad pidió la medida cautelar de prisión preventiva por 180 días mientras se continúa con la investigación.

El 26 de agosto, el servicio de emergencia 911 recibió una llamada por una posible situación de violencia doméstica. Al llegar al lugar, según consta en el acta, la policía pidió el inmediato traslado de la víctima que tenía "ostentibles lesiones en su rostro y rastros de sangre". En el hospital se determinó que sufrió una traumatismo craneal.

La policía detuvo a M.B y se lo llevó a la seccional.

La víctima señaló que el día anterior él la había tomado por la fuerza llevándola a su casa, donde la agredió física y sexualmente, y la privó de su libertad.

Tras esto, se procedió a allanar la casa del agresor y la de su hermano. En la primera, se encontraron indicios y evidencias de los hechos relatados por ella. En la segunda, se encontró el objetvo con que la víctima había relatado que había sido agredida.

En la Físcalía, la víctima relató que tuvo una relación de siete años con el agresor, con el cual también tiene dos hijos. Dijo que al principio la relación "era normal", pero luego comenzaron los problemas de agresión física donde luego él terminaba disculpándose y llegando así a una nueva reconciliación. Hace un año, luego de reiteradas situaciones de esa índole, se separaron; pero hace tres meses él la amenazó con que "la iba reventar a palos", porque argumentaba se había "encamado" con otro hombre.

Violencia doméstica

Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica:



Desde una línea fija 08004141

Desde celulares *4141



El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.

Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.



¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)



• Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.

• Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.

• Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.

• Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.

• Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.

• Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.

• Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.

• Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo

• Cambiar las rutinas si te persiguen.

• Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía