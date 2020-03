Hombre que atacó a la jerarca del BROU dijo haber sido estafado por un exfuncionario

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tiene 73 años de edad y figuró como deudor ante los registros del Banco República. Cada mes le descontaron $ 10.000 de su jubilación durante 18 meses por un crédito que supuestamente nunca sacó. Sus reclamos no tuvieron la solución administrativa que esperaba y tomó la peor de las decisiones.

Ayer agarró un viejo revólver calibre 22, dejó atrás Quebracho y se paró un rato frente a la sucursal bancaria de Paysandú, en el cruce de Montevideo y 18 de Julio. Era la hora 12:30 y la zona céntrica de la ciudad estaba repleta de gente.

En la Jefatura de Paysandú, situada a una cuadra, entraban y salían policías desde y hacia los nuevos operativos sorpresivos. Nadie esperaba un acto de tanta violencia.



La gerente, Montserrat Moller, llegó a trabajar puntualmente como todos los días. Estacionó, abrió la puerta del coche y cerró la puerta. Cuando se dirigió a la puerta secundaria de la sucursal bancaria, para ingresar, vio al septuagenario con el arma en la mano.

El hombre le dijo unas palabras, que los testigos no entendieron, y le disparó a la altura del abdomen. La mujer cayó al suelo, llegó a ingresar al banco. El hombre dejó el arma en el piso y se sentó en el cordón de la vereda. Un efectivo policial que hacía guardia en el banco lo detuvo. No opuso resistencia.



Un patrullero abrió el camino de la ambulancia que trasladó a la infortunada funcionaria bancaria. La operaron y los médicos lograron extraer la bala. Anoche la mujer estaba internada, recuperándose.

El jefe de Policía de Paysandú, Edward Álvez, señaló ayer a El País que la mujer se encuentra “estable”. “Enseguida activamos, vino la ambulancia, se dispuso un patrullero que abriera el camino para facilitar la evacuación del lugar”, dijo.



La edición digital de El Telégrafo recordó ayer que en julio de 2018 el hombre que disparó se encadenó frente a la institución bancaria demandando que se le repusiese el dinero que durante 18 meses se le descontó, a razón de más de 10.000 pesos por mes.

Usuarios de la sucursal bancaria sanducera aseguran recordarlo reclamar por su caso al menos una vez al mes. Ayer el Banco República no hizo comentarios sobre el reclamo.



En junio del año 2018 el hombre se encadenó frente a la sucursal bancaria en demanda que la entidad bancaria le repusiese el dinero que durante 18 meses le descontó de su jubilación, según El Telégrafo.

“Yo nunca solicité ningún préstamo. Eso es mentira. Lo he dicho muchas veces, he hecho cuanto trámite hay, fui a Montevideo, pero nadie soluciona nada”, declaró en aquel momento. “Puedo caer muerto acá, pero no me muevo”, dijo.



En su momento el hombre definió la situación como una verdadera “estafa”.



“Todo esto se descubrió cuando me llamaron diciendo que debía seis meses. Eso es mentira. Cómo voy a deber un crédito que nunca pedí. Me están robando estos sinvergüenzas. Y de acá no me muevo. Tengo 71 años, si me muero acá no importa. ¡Estoy jugado!”, declaró el agresor.



La manifestación duró dos horas. Tras dar a conocer sus reclamos, la Policía lo retiró del lugar. Se trata de un hombre sin antecedentes penales que está jubilado luego de retirarse de la Policía y haber trabajado como chofer de ONDA y camionero.

Millonaria estafa.

Durante varios años, un funcionario de la sucursal sanducera protagonizó una estafa contra decenas de clientes. Se trata de un ejecutivo de 53 años de edad que llegó a ser el responsable del área de créditos de la sucursal y ocupó la gerencia de manera interina.



El modus operandi del exjerarca era gestionar de forma personal los créditos solicitados, para que los clientes no se molestaran con trámites administrativos. Cuando gestionaba el crédito lo hacía, en algunos casos, por el doble del monto que había pedido el cliente, y al doble de plazo para no despertar sospechas. Luego le entregaba a sus clientes la cantidad que habían solicitado y él se quedaba con el resto del dinero.

Cuando se sintió descubierto, en el año 2015, huyó hacia una pequeña ciudad de Santa Catarina, Brasil. La Justicia uruguaya pidió su captura a Interpol y fue detenido. Se casó con una brasileña pese a no estar divorciado en Uruguay.