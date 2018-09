Un hombre asesinó a su exesposa en Colonia; la pareja se había divorciado recientemente

En la tarde de este lunes, minutos antes de las 15:00, un hombre de 51 años llamó a la Policía. Cuando los efectivos llegaron al lugar el hombre, un comerciante de Nueva Helvecia -Colonia-, indicó que tras un altercado había asesinado a su exmujer, informó El Eco y confirmó El País.



El hecho ocurrió en su casa, donde además tiene una conocida gomería, ubicada en la calle Imoff entre Herrera y F. Vogel. El hombre atacó a su expareja con un arma blanca provocándole una herida en el cuello que le causó la muerte.



Al lugar se presentó el equipo de la fiscalía local, la Policía Científica y los efectivos de la seccional quinta de Nueva Helvecia, quienes arrestaron al hombre y lo trasladaron al psiquiatra forense para su evaluación.



La mujer, de 39 años, tenía cuatro hijos -de 19, 11 y mellizos de 3 años- con el comerciante. La pareja llevaba un tiempo separada y hace unos días se había efectuado el divorcio de forma legal.



Desde la separación ella vivía en la casa de su suegra. El 24 de agosto la mujer había denunciado por primera vez a su exmarido ante la Policía a causa de un "incidente verbal", indicó a El País el vocero de la Jefatura de Colonia, comisario mayor José Andino.



Información útil

VIOLENCIA DOMÉSTICA:

Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica:



Desde una línea fija 08004141

Desde celulares *4141



El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.

Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.



¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)



• Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.

• Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.

• Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.

• Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.

• Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.

• Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.

• Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.

• Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo

• Cambiar las rutinas si te persiguen.

• Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.