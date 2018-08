Hombre intentó asesinar a su pareja en plena calle

Ayer miércoles por la mañana, la intersección de la calle Bolivia con Boston, en Carrasco, se vio agitada por la tragedia: un hombre intentó asesinar a su expareja con un arma de fuego y luego se quitó la vida.

El hecho sucedió sobre las 8:00 de la mañana cuando la mayoría de los comercios de la zona, que incluyen una veterinaria, panadería, fábrica de pastas, supermercado y una emergencia móvil, abrían sus puertas. El barrio quedó conmocionado por el hecho.

Originalmente, los vecinos creyeron que se trataba del suicidio de una persona solitaria; sin embargo, luego comprobaron que había una mujer dentro del auto, que fue retirada con señales de vida y asistida por la emergencia móvil que se encontraba a pocos metros.

Antes de las 9:00 de la mañana, la calle Bolivia ya había sido cortada y Policía Científica trabajaba en el lugar en busca del arma, que al principio no podía ser encontrada.

Según el relato, el hombre, que luego fue identificado como Eddie Espert Jr., de 39 años, sobrino del presidente de Daecpu Enrique Espert, conducía en una camioneta negra Toyota Hylux por la calle Bolivia cuando se acercó al automóvil de su expareja y se detuvo a poco de cruzar la calle Boston.

Luego se subió al Renault Clío de la mujer, donde según indicios detectados por Policía Científica se presume que hubo una discusión y forcejeo, ya que se constató que una de las balas dio en el interior de la puerta del automóvil. Luego, él le habría efectuado varios disparos en el abdomen. Tras el intento de femicidio, se quitó la vida, quedando tendido en el asiento del acompañante.

Trasladada.

La mujer de 28 años dio aviso a su padre con un llamado en el que le dijo "voy a morir" y le informó lo que estaba ocurriendo. Luego, perdió la conciencia.

Más tarde fue retirada del coche sin conocimiento y trasladada en primera instancia a la emergencia ubicada a pocos metros de allí. Luego, fue llevada a la Asociación Española, donde fue intervenida y se le extirpó el bazo y un riñón. Al cierre de esta edición se encontraba en estado delicado.

Femicidios.

Este no es el primer intento de femicidio en lo que va del año. Varios casos como el de esta joven de 28 años han sucedido a lo largo de 2018. Según datos recabados por El País, a la fecha se han confirmado 17 femicidios en lo que va del año y hay varios casos que aún no han sido aclarados por la Justicia.

Estas cifras redundan en una muerte cada más o menos 13 días.

VIOLENCIA DOMÉSTICA

Información útil

Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica:



Desde una línea fija 08004141

Desde celulares *4141



El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.



Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.



¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)



• Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.

• Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.

• Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.

• Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.

• Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.

• Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.

• Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.

• Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo

• Cambiar las rutinas si te persiguen.

• Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.