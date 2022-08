Hombre de 80 años fue asesinado y ocultado bajo chapas en Migues

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un octogenario fue allado sin vida este domingo en una vivienda precaria a tres kilómetros del Camino Bonomo, próximo a la localidad de Migues (Canelones). Según informó la Policía, la víctima presentaba "un fuerte golpe en la cabeza".

La Jefatura de Policía de Canelones detalló que "el hermano fue hasta el lugar porque hacía días que no tenía noticias de él; como no lo encontró, llamó a la Policía". En el lugar, los funcionarios policiales conversaron con una vecina, quien dijo que hacía tres o cuatro días que no veía al hombre.



Al comenzar la búsqueda en las inmediaciones, "en un pasillo entre dos ranchitos" se encontró el cuerpo sin vida, tapado con chapas.

Trabajaron en el lugar Departamento de Homicidios y el Área de Investigaciones así como el personal de la seccional 9° de Migues. La fiscal Letrada de Pando está a cargo de la investigación.