Cerro Largo: a casi un año del rescate de los ancianos, envían a prisión al dueño del hogar

En julio de 2017 quedó al descubierto que el dueño de una residencial ocultaba a los ancianos en una precaria casa de campo, sin luz ni agua potable, al haberse enterado de una inspección en la otra casa de salud que tenía en Río Branco y que ya la habían clausurado antes.

El 14 de julio del año pasado, las autoridades de la salud junto a la Policía, rescataron a una decena de ancianos viviendo en condiciones infrahumanas desde un galpón con paredes de madera y bloques, sin cama ni baños, entre ellos una mujer con síndrome de Down. En ese momento, fueron ubicados en paraje San Servando por ruta 18 cerca de Río Branco en el departamento de Cerro Largo.

A casi un año del hecho y de acuerdo a lo dispuesto por el Juez de Segundo Turno de Río Branco fue conducido a dicha Sede Judicial el hombre de iniciales E.M.L.B, donde luego de culminada la audiencia en juez Agustín González dispuso el procesamiento con prisión por la presente comisión en calidad de autor penalmente responsable, de continuados delitos de abandono de personas incapaces especialmente agravada.



La abogada (senadora suplente Partido Colorado) Walkiria Olano fue una de las denunciantes. Dijo que este caso, de procesar con prisión a una persona que abusa de ancianos sienta un precedente.

“Esta es una figura que está prevista en el Código Penal como así también otras figuras que no se utilizan por lo que es una muy buena forma de poner orden en la sociedad, este procesamiento con prisión sienta un precedente muy importante en defensa del adulto mayor, porque el artículo 29 establece que cuando se abandonare a personas que no pueden bastarse a sí mismo, ya sea incapaz, con enfermedad mental, corporal o por vejez, entonces esto deja un precedente muy importante para la defensa del adulto mayor que por determinadas circunstancias deben terminar en poder de otras familias que abusan de ellos", dijo.



"Entendemos que en Montevideo este gobierno no sabe cuántas personas están en situación de calle y tampoco sabe en el país cuántas personas dependen de terceros para su cuidado y además dicen que de mil casas de salud estarían en términos de habilitación unas trescientas, entonces eso en realidad deja una fragilidad muy importante para que el adulto mayor, que no tiene familia que lo cuide, o que la familia lo ponen una de estas casas y no lo ve", agregó.