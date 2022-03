Se hicieron pasar por el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y estafaron a comercios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Dirección de Hechos Complejos de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional detuvo en las últimas horas a dos personas que estafaron a comercios haciéndose pasar por el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y compraron 400 canastas con productos de limpieza, higiene y alimentación para ser entregados a los trabajadores de la mutualista Casa de Galicia.

Según informó el Ministerio del Interior, para retirar la mercadería los estafadores contrataron un camión con chofer que concurrió acompañado de una mujer que se hizo pasar por funcionaria del MSP.



Pese a que las transferencias del dinero no se habían realizado, los artículos fueron retirados confiando las empresas que el pago se efectivizaría al tratarse de un organismo del Estado. El monto total de ambas estafas supera los 600.000 pesos.



En la investigación, y a través del sistema de videovigilancia policial, se ubicó al camión y se hizo un seguimiento de éste hasta el lugar donde se descargó la mercadería. Además, se identificó el vehículo en el que viajaba la mujer que se hizo pasar por funcionaria del MSP.

La Policía localizó al hombre que alquiló el auto y a otra de las personas que podría estar involucrada en las maniobra. Uno de los identificados presentaba requisitoria por estafas de similares características en el departamento de Treinta y Tres.



Enterada la Fiscalía Letrada de 6° Turno de Montevideo, y puesta en conocimiento la Fiscalía de 1er Turno de Treinta y Tres, se unificó la investigación en la Fiscalía de Treinta y Tres.



A raíz de esto, se realizaron tres allanamientos en los domicilios de los indagados y en el lugar donde fue descargada la mercadería. Allí no fueron ubicados los productos y el propietario de la distribuidora confirmó que la mercadería le fue ofrecida para la venta, pero que no la compró por no contar el vendedor con la documentación de la misma. En las restantes inspecciones se detuvo a los dos indagados, un hombre de 34 años poseedor de cuatro antecedentes penales y una mujer de 31 años con requisitoria por estafa en el departamento de Treinta y Tres.

Una vez finalizada la audiencia en sede del Juzgado Letrado de 1ra Instancia en lo Penal de 1er Turno, se dispuso la condena de Álvaro Daniel López Rodríguez como autor penalmente responsable de tres delitos de estafa en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de asociación para delinquir, a la pena de dos años y dos meses de penitenciaría.