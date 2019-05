Herido de arma blanca falleció en el Maciel

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un hombre de 30 años ingresó a la emergencia del Hospital Maciel en la mañana del viernes pero la intervención de los médicos no pudo evitar su muerte.



Presentaba una herida de arma blanca en el abdomen, según informó la Jefatura de Policía de Montevideo.



La víctima fatal, que no tenía antecedentes penales, llegó a decirle al policía de guardia que había sido apuñalado al resistirse a una rapiña, en la esquina de Jackson y Guayabos, en el barrio Cordón.



En esa zona hay una red de cámaras de videovigilancia del propio Ministerio del Interior y por eso rápidamente los policías revisaron las filmaciones en el Centro de Comando Unificado.



Sin embargo, no fue posible observar el momento exacto del ataque denunciado. Sí en cambio aparece en imágenes la víctima, caminando con dificultad, tambaleándose, hasta que consigue detener un taxi.



En ese vehículo de alquiler hizo la ruta más cercana para ingresar al Maciel.



La fiscal de Homicidios, Mirta Morales, está a cargo del caso. La Policía Científica se encargará de las primeras pericias en el lugar, en donde el hombre agredido ascendió al taxi.



Morales solicitó que se intente contactar al conductor de este vehículo, pidió la ubicación de testigos y el relevamiento de todas las cámaras para intentar reconstruir lo sucedido.