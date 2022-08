Heber: "Vergüenza nacional" por fuga de Morabito se suma a la de traslados de narco mexicano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo este martes que “la vergüenza nacional que significó que un narcotraficante como el señor (Rocco) Morabito se haya ido caminando de la Cárcel Central” se “suma a otra”, la de los traslados a la Cárcel Central de Gerardo González Valencia, líder del cartel mexicano "Los Cuinis", quien antes de ser extraditado estaba recluido en el Penal de Libertad.

Este caso se conoció la semana pasada, cuando un capitán de la Guardia Republicana fue imputado por reiterados delitos de abuso de funciones, por haber dispuesto al menos en 12 ocasiones del traslado del narco mexicano.



En su discurso de este martes en el almuerzo organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay (ADM), Heber destacó el buen relacionamiento de su cartera con el Poder Judicial y “sobre todo con Fiscalía”.



“Hemos tenido varias reuniones y especialmente un tema que a nosotros nos preocupa que no había tenido solución, y que hemos visto que la Fiscalía se ha movido, que es la vergüenza nacional que significó que un narcotraficante como el señor Morabito se haya salido caminando de la Cárcel Central”, señaló.

“Esa vergüenza nacional se suma a otra, en donde el fiscal está investigando que otro peligroso narcotraficante de la época preso en la Guardia de la Republicana tenía entrevistas entre narcotraficantes en la Cárcel Central con un dispositivo de la Guardia Republicana que lo llevaba desde allí a la Cárcel Central”, dijo, en referencia al caso de Gerardo González Valencia.



“Además, si no tenían forma de comunicarse, le daban un teléfono satelital”, añadió Heber.



“(Por) esta vergüenza que sucedió en nuestro país en la administración anterior esperemos que el fiscal continúe las investigaciones", manifestó el ministro, y dijo que un oficial de menor rango "no tiene la capacidad si no tiene el respaldo de su comandante para montar un operativo para trasladar un peligroso delincuente desde la Guardia Nacional, hacia el Penal, hacia la Cárcel Central”.



“Miramos con atención, porque es muy grave, yo tengo que saber quiénes son los responsables de esto, porque por ahí los tengo al lado”, sostuvo. “Al lado o lejos, no los queremos en la Policía”, agregó Heber.

“Esto a mí me importa, porque es parte integrante de algo que la ciudadanía lo está mirando con cierta expectativa, y si bien se han tomado su tiempo, esperemos que lleguen a los resultados de las personas que fueron responsables de una Guardia Republicana que en aquel momento dependía directamente del ministro del Interior. Ahora no, después de la LUC (Ley de Urgente Consideración) la Guardia Nacional depende de la Dirección Nacional de la Policía, antes dependía directamente del ministro y del subsecretario del Ministerio del Interior”, afirmó.



“Alguien más tenía que saber que pasaba esto, y, por lo tanto, confiamos en la Fiscalía, confiamos en la Justicia y queremos a los culpables que permitieron que el señor Morabito se fuera caminando de la cárcel”, destacó.