Heber sobre homicidio en Lezica: "no es simplemente la reacción de 5 o 6 personas"

"No está todavía toda la historia arriba de la mesa", dijo este martes el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, al referirse al caso de un joven de 25 años que fue asesinado el pasado sábado en la zona de Lezica por un grupo de personas que lo estaban persiguiendo tras un presunto robo.

"Esperemos a que el fiscal concluya la investigación. Hay elementos para no quedarnos solamente con el titular, es lo que puedo decir hasta ahora", dijo Heber en rueda de prensa que consignó Telemundo (Canal 12).



Además, el ministro aseguró que "no es simplemente la reacción de cinco o seis personas que mataron a alguien que venía delinquiendo, hay más elementos arriba de la mesa". De todos modos, aclaró que él no puede dar a conocer esos elementos porque se está en plena investigación.

El homicidio ocurrió el pasado sábado por la noche en Lezica cuando un grupo de personas persiguió el hombre, que se escondió en el patio de una casa. Cuando lo encontraron lo apuñalaron y le dispararon, al menos una vez.



Según informó la Policía, los oficiales fueron derivados a la calle Domingo Basso para atender a "un hombre herido dentro de un predio". Lo trasladaron al hospital Sont Bois y allí le diagnosticaron "múltiples heridas de arma blanca, dos de ellas en neumotórax abdominal" y sobre las 2:50 de la madrugada, falleció.

La víctima tenía dos antecedentes por lesiones graves e indagatorias varias. Trabaja en el caso la Policía Científica y el área de Investigaciones de Zona IV.