"Hay una hipótesis seria" pero todavía "no hay detenidos", dijo el fiscal Gómez

El fiscal que lleva el caso del asesinato en el minimercado Kinko, Juan Gómez, aseguró a El País que "se sigue trabajando en una hipótesis seria" pero indicó que al momento "no me consta que haya detenidos".



"Lo importante es reunir las pruebas para responsabilizar a alguien y se está trabajando en eso", indicó el fiscal que explicó que hasta no tener los elementos suficientes no se puede determinar quién fue el autor del homicidio.



La madre del joven indicó a El País que todavía no fue entregado a la familia el cuerpo del joven algo que, se presume, ocurrirá mañana miércoles.

Joven trabajador de un Kinko murió de dos disparos cuando intentó evitar una rapiña By Bruno Scelza Joven trabajador de un Kinko murió de dos disparos cuando intentó evitar una rapiña MIRA TAMBIÉN Joven trabajador de un Kinko murió de dos disparos cuando intentó evitar una rapiña

La cadena de locales comerciales mantuvo las puertas de todas su sucursales cerradas desde el lunes con un cartel que indicaba"cerrado por duelo" menos en el lugar donde se cometió el crimen que decía "aquí murió un inocente".



El joven asesinado había estudiado administración y se encontraba cursando materias de gastronomía “porque quería poner su propio negocio para poder salir adelante”.

"Hay que estar sensibles a estas cosas"

El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, expresó también su "dolor y solidaridad con la familia del trabajador" y dijo que "se están haciendo cosas", pero que "hay que estar sensible a estas cosas".



Precisamente, durante el acto por el Día del Trabajador se realizó un minuto de silencio por los trabajadores que murieron y por los femicidios que hacen estar “un día y otro día también de duelo”.