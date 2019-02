Hallan a pareja sin vida en San José

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una pareja fue hallada sin vida en Rincón de la Torre, una localidad del departamento de San José. La Policía y la Fiscalía Departamental intentan aclarar qué fue lo que sucedió.

Heber Sellanes de 60 años e Inés Peña de 61 años, fueron encontrados muertos por un familiar en una tapera que existe en el lugar. Según publicó el portal Radio Kiyú y pudo confirmar el sitio San José Ahora, en la tarde del sábado, un familiar directo encontró sin vida a H.D.S.P. y a su esposa I.P.S.



Los cuerpos estaban en una propiedad del matrimonio, en la zona de Rincón de la Torre, a unos ocho kilómetros de la ruta 11.



El deceso de ambos fue por “ahorcamiento”, aunque los cuerpos fueron trasladados al Instituto Técnico Forense para determinar con exactitud la causa. Las fuentes de la investigación no descartan otras hipótesis. La Fiscalía tiene previsto citar al entorno familiar del matrimonio, que tenía dos hijos: un hombre y una mujer.



Desde la Jefatura de Policía de San José se indicó a Radio Kiyú que “no hay denuncia de violencia doméstica” y que “hasta que no vengan los exámenes científicos de Montevideo, no tenemos nada”.



Una de las hipótesis más fuertes que se maneja en el entorno de la investigación es la de un homicidio y posterior suicidio, señaló la radio maragata.