Dos grupos de narcos se disputan el mercado de Europa, Asia y Oceanía

El experto en seguridad Edward Holfman, un consultor internacional en contacto con especialistas de todo el mundo, sostuvo que el cargamento de cocaína que salió por avión el pasado 16 de mayo desde el aeropuerto de Carrasco, podría pertenecer a un grupo delictivo que se está formando en Paraguay que compite en el tráfico con el Primer Comando de la Capital (PCC) de Brasil.

“El avión que cayó en Francia lo hizo porque el PCC le pasó la información a la DEA que a su vez trasladó el dato a Europol”, sostuvo. Por otro lado, advirtió que este tipo de delaciones entre bandas tan poderosas podría determinar cruentos enfrentamientos.



Holfman explicó que tanto el PCC como el nuevo grupo formado en Paraguay pretenden liderar el tráfico hacia Europa, Asia, y Oceanía. Al respecto, destacó que según datos de distintas agencias internacionales, el mercado negro paga hasta US$ 200.000 el kilo de cocaína en Australia, US$ 55.000 en Europa y US$ 27.000 en los Estados Unidos. El producto cuesta US$ 2.200 en el sitio de producción y unos US$ 7.000 puesta en los distintos puertos colombianos.



El tráfico de cocaína a gran escala hacia Estados Unidos está en manos de narcos mexicanos.



“Colombia está produciendo más droga que en los tiempos de Pablo Escobar. Cambiaron el método, ya no son sanguinarios. Evitan los enfrentamientos y no hay ajustes de cuentas entre ellos para que no intervenga el gobierno. Los colombianos apuestan a los mercados más rentables”, dijo.



El especialista destacó que cuando se envía un embarque tan costoso es porque tienen la ruta “aceitada” de antemano. “Ninguna organización puede mandar esas cantidades de drogas sin tener todo el camino resuelto. Para que se jueguen con más de 200 kilos de cocaína tiene que estar todo arreglado, lo dicen los propios narcos”, señaló.



En este caso “llevaban la droga en bolsos, no tomaron ninguna precaución. Nadie hace eso si no tiene todo el circuito resuelto. Creían estar seguros”, aseguró.



Con respecto a las rutas narco que pasan por Uruguay advirtió que los gobiernos de Argentina y Brasil están incautando mucha droga. “Por eso usan el puerto o el aeropuerto uruguayo porque saben que acá hay pocos controles”, afirmó.