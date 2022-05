Genetista clave en caso Lola: “Mi sueño es mirar a los padres y decirles que lo dejamos todo”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Natalia Sandberg, genetista encargada del Registro Nacional de Huellas Genéticas de la Dirección Nacional de Policía Científica del Ministerio del Interior, habló del sistema inédito que utilizó para encontrar al posible asesino de Lola Chomnalez. "Mi motivación fue la familia. Ver el caso me conmovió muchísimo. Fue mi motor para encontrarle la vuelta a ese software. Con el trabajo habitual no iba a surgir nunca, porque no estaba en la base de datos", contó la investigadora.



"Mi sueño siempre va a ser mirar a los padres a la cara y decirles que lo dejamos todo", agregó Sandberg, quien confirmó que ya habló por teléfono con los padres de Chomnalez.



"Pasamos como equipo de trabajo un montón de frustraciones. Pero nunca bajamos los brazos", expresó en diálogo con la prensa. El trabajo fue "de hermetismo total; la idea era no andar avivando a nadie, un trabajo silencioso" entre Policía Científica, juez e investigadores.



"Lo inédito fue tratar de maximizar el software que tenemos y buscar familiaridad, parentesco y genealogía forense", detalló Sandberg en diálogo con la prensa. Aunque este sistema nació a partir de este caso, "la idea es aplicarlo a todos los demás casos", afirmó.



La especialista detalló que lo que cambió fue la configuración de búsquedas en el software del que dispone el ministerio donado por el FBI. "No está hecho para hacer este tipo de búsqueda de parentesco y le buscamos la vuelta", explicó.



"La vuelta", a la que hace referencia Sandberg, fue el concepto de "familia criminal". "Tenemos en el banco más de 80.000 perfiles genéticos de familias enteras que son criminales. Traté de usar eso y convertirlo en un hallazgo genético", contó.