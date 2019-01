Fiscalía del Chuy investiga un intento de femicidio

Un reconocido médico veterinario de 43 años de edad, afincado en Chuy (Rocha), viene siendo investigado por un ataque a tiros ocurrido del lado brasileño contra su expareja y su abuela. El hombre se entregó ayer en una comisaría de Durazno y desde allí fue trasladado a la Fiscalía del Chuy.

La Policía y el Ministerio Público investigan el caso como un homicidio en grado de tentativa agravado por intento de femicidio, debido al vínculo del hombre con la mujer. Sin embargo, es muy poco lo que pueden hacer, salvo que la Justicia brasileña resuelva no actuar y trasladar el caso a sus pares uruguayos. De ser así se cumpliría con el “principio de extraterritorialidad de la ley”, un extremo que hasta ayer no se había aplicado, según dijeron fuentes de la investigación.

El ataque tuvo lugar durante los primeros minutos de la madrugada del sábado en una vivienda del barrio Portelinha.

Las víctimas son dos mujeres, una de 26 años de edad, ex pareja del profesional, y su abuela de 65 años. La primera recibió un tiro en el abdomen y varios disparos en brazos y piernas. Quedó internada en un centro asistencial de la ciudad de Rocha. La mujer mayor fue herida en el tórax y un brazo, y ayer estaba siendo asistida en un hospital de Santa Vitória do Palmar, en Brasil.



El médico veterinario tiene varias denuncias en su contra por violencia doméstica radicadas por su expareja, según fuentes policiales. La Justicia ordenó una restricción de acercamiento a la víctima.

Recursos.

Los investigadores se vieron sorprendidos porque el presunto responsable del ataque se presentó en la seccional de Sarandí del Yí (Durazno) para informar a los policías que se había enterado del hecho ocurrido en Chui y se presentaba para dejar constancia de que no se encontraba en ese lugar. Ante los uniformados, el veterinario aseguró que supo del incidente porque lo llamó un periodista del Chuy que se encontraba justamente haciendo una crónica sobre el tiroteo.



Sin embargo, su versión no fue creída por los policías y resolvieron su traslado al Chuy. En territorio rochense el hombre fue indagado en la tarde y noche de ayer. Al cierre de esta edición no se conocía el resultado de esas actuaciones.



Los fiscales de las dos ciudades fronterizas entraron en contacto para buscar una forma de cooperación y poder desarrollar el caso. Del lado uruguayo se maneja que la Policía brasileña no realizó pericias técnicas en el lugar del hecho.