Fiscal decide si acusa a futbolista por accidente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



El video es impactante. El reloj marca las 01:40 de la madrugada del 29 de diciembre de 2018. Al llegar a los 45 segundos de ese minuto, el Renault Fluence del jugador aurinegro Gabriel “Toro” Fernández pasa veloz por la esquina de Luis Alberto de Herrera y Sancho Panza. Iba por lo menos a 60 kilómetros por hora, según la Policía.

El cuerpo de Romina Fernández, de 18 años, golpeó primero el capó y luego el parabrisas del auto. Cayó sobre la vereda. Varias personas corrieron para auxiliarla. El video muestra que, un minuto más tarde, el futbolista y su amigo, Diego V. se acercaron a Romina.

La situación judicial de Fernández es complicada. El fiscal penal, Alejandro Machado, en una audiencia pública realizada el jueves 7, dijo que analizaría si acusar al futbolista cuando recibiera dos informes: uno de accidentología vial elaborado por Policía Científica y otro sobre el estado de salud de la joven realizado por el Departamento de Medicina Forense-Clínica Forense.

RELACIONADAS "Toro" Fernández tuvo la "mayor parte de la responsabilidad" en accidente, según informe By Mayte De Leon "Toro" Fernández tuvo la "mayor parte de la responsabilidad" en accidente, según informe "Toro" Fernández tuvo la "mayor parte de la responsabilidad" en accidente, según informe “El futbolista puede viajar y yo me voy al CTI con mi hija” By Guillermo Lorenzo “El futbolista puede viajar y yo me voy al CTI con mi hija” “El futbolista puede viajar y yo me voy al CTI con mi hija”

Recién ayer Machado quedó libre de los expedientes generados por el turno pasado. Ello significa que, a partir de hoy, comenzará a analizar los dos informes y un escrito presentado por el abogado del futbolista mirasol, Daniel Burgos, según dijo a El País

Consultado si está en ciernes de acusar al futbolista ante la Justicia Penal, el fiscal respondió: “Sí, si entiendo que hay mérito. Me gustaría pronunciarme en esta semana. Pero no creo que pueda hacerlo con esta nueva pericia presentada por la defensa. Me voy a pronunciar en dos semanas”, explicó el fiscal.

La joven continúa grave. El informe de Medicina Forense-Clínica, fechado el lunes 18 y enviado al fiscal Machado, sostiene que se ratifican las lesiones constatadas en una pericia primaria.

“La paciente aún se encuentra en CTI polivalente del Hospital de las Fuerzas Armadas”, dice el documento al que accedi ó El País.

Las múltiples lesiones de Romina continúan siendo tratadas. Y expresa que las mismas “aún no están consolidadas” y, por ende, “no es posible” determinar secuelas al momento actual.

El informe sobre la salud de Romina es contundente:

Riego para la vida: Sí.

Inhabilitación para las tareas ordinarias: Mayor a 20 días (ello significa que las lesiones sufridas por Romina son graves).

Condiciones de declarar: No.

Informe Primario: “La persona (Romina) deberá ser evaluada dentro de un lapso estimado de 8 meses a fin de evaluar la presencia de una epilepsia postraumática (enfermedad probablemente incurable) o de afasias (trastorno grave de la palabra). Recién una vez finalizados todos los tratamientos médico-quirúrgicos y de rehabilitación se estará en condiciones de expedirse sobre las probables secuelas).”

Atención

Otro material que analizará el fiscal Machado en las próximas horas es un escrito presentado por Burgos. “De las declaraciones de los testigos propuestos por la parte de la víctima parece surgir que mi defendido se despreocupó de Romina ni acercándose a ella en ocasión del accidente”, expresa el documento.

Del análisis de los videos, surge que esto no es así. El “desgraciado accidente” ocurre a la hora 1.45’28’’ y a la hora 1.46’31’’ surge en la pantalla que dos personas jóvenes se acercan a la víctima. “El de remera blanca es el imputado (Gabriel Fernández) y el de oscura es Diego V. que ya ha declarado como testigo”, dice el escrito de la defensa del futbolista.

Sostiene que su patrocinado “tardó un minuto y tres segundos” en los cuales debió recorrer la distancia desde que la víctima cayó, frenar y reponerse. Es decir, sostiene el escrito de Burgos, la reacción del futbolista “fue inmediata” y “no se dilató”. Y advierte que la actitud de los testigos que declararon no haber visto al “Toro” Fernández cerca de la víctima “atenta” contra la objetividad, seriedad y honestidad de los mismos.

La defensa presenta un informe pericial

Un informe de accidentología vial, realizado por el perito Ariel López a pedido de la defensa del futbolista Gabriel Fernández, sostuvo que Romina Fernández inició el cruce de la avenida Luis Alberto de Herrera en una zona “inmediatamente anterior” a la senda peatonal. “Dada la imposibilidad que tuvo el personal policial actuante en determinar el punto de colisión, este perito se vio imposibilitado de poder determinar la velocidad exacta del impacto”, agrega.