Fiscal citó a dos menores tras denuncia de que fueron golpeados por efectivos PADO

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En Salto, dos menores de 15 y 17 años presentaron una denuncia a policías del servicio PADO (programa de alta dedicación) por detenerlos de manera irregular y golpearlos en el cruce de las calles Barbieri y Osimani.

El fiscal Augusto Martinicorena los citó para conocer los detalles del episodio, según confirmó El País. Dentro del interrogatorio Martinicoreana además intentará saber si en el marco de los hechos denunciados los efectivos les gritaron "Se acabó el recreo", la frase que utilizó Guido Manini Ríos durante su campaña presidencial para referirse a la delincuencia.

La frase, según confirmaron fuentes de fiscalía a El País no figura en la denuncia que le llegó a Martinicorena. Lo que no está claro es si el hecho no ocurrió o fue omitido a la hora de tomar la denuncia, dijeron las fuentes.



La frase fue publicada en una nota del portal salteño "El quinto elemento"

El fiscal además dispuso que los menores sean vistos por médicos forenses para constatar las lesiones.

El jefe de Policía Mario Layera se refirió a esta situación este miércoles en "Todo pasa" (Océano): "En este momento se va cumplir la instancia judicial. Todavía no tenemos la versión para la vía administrativa. Una vez se obtenga el resultado de lo que suceda en la instancia judicial, se iniciará la investigación administrativa disciplinaria para saber si tienen responsabilidad".

"Por ahora se recabó el testimonio de los menores con sus padres ratificando la denuncia que habían hecho en primera parte, donde no habían estado acompañados por sus padres", agregó.

Layera señaló que lo que sí está confirmado es que "efectivamente había pasado un vehículo del PADO en ese lugar y a la hora de los hechos que manifestaron los menores".

"Sabemos, por supuesto, quiénes eran los policías que andaban en esa patrulla. Esa información pasa al fiscal y vamos a ver qué dispone en cuanto a esa situación (...) Si se comprueba que hubo un abuso como el que están denunciado, las primeras medidas van a ser penales", expresó.

"Si no es así o no queda claro, va a haber un estudio por parte de la investigación administrativa policial de si hubo faltas disciplinarias en el procedimiento", añadió.

Layera también reconoció que "en el registro de la denuncia que le tomaron en la comisaría no dice esa frase".