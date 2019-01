Filmó un hurto y la Justicia lo condenó

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lo curioso de la situación es que el comerciante optó por resolver el problema "mano a mano" con el responsable del hurto. Se trata de una persona que le vende leña. "Fui hasta su casa a pedirle que me devolviera el gacebo porque no es mío, es de mi cuñado. Me negó todo y le mostré las grabaciones", dijo el comerciante a El País.

Horas después el ladrón se presentó en la seccional de la zona y denunció al comerciante por amenazas. Declaró que lo había amenazado con un arma. La Fiscalía citó a las partes y ordenó al comerciante no acercarse al denunciante.