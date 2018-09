Mató a su pareja delante de sus hijas de 3 y 6 años y se intentó suicidar

Un hombre de 27 años asesinó a puñaladas a su pareja, Roxana Vilche, una mujer de 24, en una vivienda de la zona de Mendoza en Montevideo. Lo hizo en presencia de las dos hijas de ambos, de 3 y 6 años.



Luego de matar a la mujer, el hombre intentó suicidarse provocándose cortes a la altura del cuello y el tórax, quedó herido en el lugar, pero sobrevivió.



La Policía fue alertada de lo sucedido y cuando llegó a la vivienda junto con los médicos de una emergencia móvil la mujer ya estaba muerta y el hombre fue trasladado a un centro de salud, donde permanece internado a la espera de que pueda declarar.



Según fuentes policiales, la mujer había denunciado al hombre anteriormente, pero no se habían determinado medidas cautelares.



Las niñas fueron atendidas por los médicos y trasladadas a un centro de salud porque se descompensaron. Quedaron a cuidado de un tío.

INFORMACIÓN ÚTIL



VIOLENCIA DOMÉSTICA:



Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica:



Desde una línea fija 08004141

Desde celulares *4141



El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.

Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.



¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)



• Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.

• Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.

• Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.

• Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.

• Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.

• Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.

• Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.

• Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo

• Cambiar las rutinas si te persiguen.

• Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.