Femicidio en Salto: mató a su pareja y luego se quitó la vida

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Un femicidio con posterior suicidio se registró en la mañana de este martes en Salto. El hecho ocurrió en el barrio Calafí, ubicado al noroeste de la ciudad, en una vivienda de las calles Maciel y Yiya Migliaro.

Según informaron a El País fuentes policiales, el hombre llegó a la casa y golpeó a la mujer con un objeto contundente y posteriormente falleció.

Tras esto, el hombre se quitó la vida en un pequeño galpón ubicado al fondo de la vivienda. Aunque la pareja estuvo separada, no se conocían mayores altercados entre ambos.



La Policía de Salto confirmó, además, que no se habían presentado denuncias previas por casos de violencia doméstica.



La trágica escena fue vista por los hijos de la mujer que llegaron a la casa porque su madre no respondía.



La Policía llegó al lugar, acordonó la zona, e indagó a los familiares y vecinos de la víctima. Luego se llevaron a cabo diversas actuaciones en el lugar y ahora trabaja en el caso el fiscal de 1° turno de Salto, Augusto Martinicorena.