Familiares del narcotraficante “Betito” Suárez reclaman tener visitas

Uno de los abogados de Luis Alberto “Betito” Suárez Correa, Rafael Silva, afirmó que su defendido no tiene visitas de su familia pese a que fue condenado el jueves 13.

Tras una investigación de la fiscal especializada en Estupefacientes, Mónica Ferrero, y la Dirección de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, Suárez Correa fue condenado a dos años y cuatro meses de penitenciaría por comercializar alucinógenos.



Silva expresó que su cliente fue alojado en la cárcel de Punta de Rieles y agregó que pese a que su condena ocurrió hace 10 días, aún no fue evaluado por técnicos para definir su perfil y el lugar donde purgará la pena.



“No sabemos por qué Suárez Correa aún no fue evaluado por los técnicos. El informe técnico de otros presos demora 72 horas”, expresó el penalista. Y agregó que las autoridades carcelarias no responden a los pedidos de visita hechos por la madre de los hijos de Suárez Correa y su actual pareja.



Ante esta situación, dijo Silva, Suárez Correa inició una huelga de hambre. “Pero la levantó cuando autoridades carcelarias le ofrecieron hablar por teléfono con su familia. Queremos saber cuál es el motivo de tener aislado a mi cliente en una prisión del INR”, concluyó.