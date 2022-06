Identificaron al hombre que murió en Treinta y Tres; no era el que se había señalado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Identificaron al hombre que falleció este miércoles en la Plaza de las Américas, en Treinta y Tres. A pesar de que el jefe de Policía del departamento dijo que se trataba de un hombre de 52 años con domicilio en la zona, que aparentemente había tenido previamente "muchísimas intervenciones" policiales "en la vía pública", no era él.

La periodista Silvia Techera informó que la familia de la persona señalada fue a reconocer el cuerpo y no era él.

Según informó Subrayado y confirmaron fuentes del Ministerio del Interior a El País, se enviaron huellas dactilares a la Policía Científica y se determinó que la víctima era un hombre de 53 años, no era oriundo de Treinta y Tres y se encontraba en situación de calle.



El jefe de Policía de Treinta y Tres, Richard Lima, dijo este miércoles en entrevista con el medio local Contracara (FM Conquistador) que durante una recorrida por la Plaza de las Américas - al oeste de la ciudad de Treinta y Tres - los policías entendieron que el hombre "estaba con una importante hipotermia, que no respondía bien" y optaron por conducirlo a un hospital tras "coordinaciones" con el Mides y el Ministerio de Salud Pública (MSP).



El hombre, agregó, falleció en un centro de salud de ASSE de esa ciudad. Fuentes del Ministerio del Interior dijeron luego a El País que policías encontraron al hombre sobre las 04:00 de este miércoles y solicitaron una ambulancia, que lo trasladó al hospital, donde murió. Se espera una autopsia para determinar la causa de muerte, aunque a simple vista no tenía "lesiones visibles".