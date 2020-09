Falleció el joven que recibió un disparo en la cabeza por presunto delito de abigeato

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El joven de 19 años que recibió un disparo en la cabeza por parte de un efectivo de la Policía por presuntamente cometer abigeato, falleció hoy en el Hospital de Tacuarembó. Así lo informó Artigas Noticias.

Según las primeras informaciones el joven estaba junto con un amigo cuando faenaron unas ovejas sobre las 23 de la noche en Artigas. En la mochila se les encontró un cuchillo, posiblemente utilizado para cometer el delito de abigeato, pero no tenían armas de fuego.



La versión de los efectivos que declararon ante la Fiscalía de Artigas por su participación, fue que los jóvenes se transportaban en una moto y habrían intentado atropellarlos. Afirman que dieron la voz de alto pero no acataron. El funcionario policial se encuentra en libertad pero emplazado, bajo investigación y se le retiró el arma de reglamento.



Días atrás el ministro del Interior, Jorge Larrañaga dijo que "fue más bien una acción defensiva" "En ese momento, a esa velocidad y a esa hora de la noche no se puede determinar por parte de la Policía si alguien podía tener o no armas", argumentó el ministro del Interior.



La Fiscalía de Artigas investiga el caso, para determinar si la actuación del efectivo se realizó de acuerdo al marco legal o no.