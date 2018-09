Explotaron cajero y destrozaron parte de la estación de servicio

En la madrugada de hoy lunes una banda de delincuentes ingresó a la estación de servicio ubicada en la rambla Baltasar Brum y Carlos Princivalle, en el barrio Bella Vista, y redujo a los empleados que allí estaban.

Fuentes policiales informaron a El País que los delincuentes eran cuatro y que llegaron al lugar en un auto. Bajaron del mismo con sus rostros cubiertos y fueron directo al minimercado de la estación, donde se encuentra el cajero automático.



Una vez que ingresaron amenazaron con armas de fuego a los trabajadores presentes.

Luego bajaron del vehículo una garrafa: llenaron el lugar de gas y después efectuaron un disparo de arma de fuego provocando una explosión.



Según señalaron las fuentes policiales, cuando se iban los hombres realizaron otro disparo y el mismo alcanzó a un auto estacionado en el lugar.



El encargado de la estación de servicio dijo a la Policía que los delincuentes se habrían llevado el casete de entintado de cajero de BanRed, pero no los cofres con dinero.

No hubo lesionados y los hombres no se llevaron nada del minimercado. Policía Científica trabaja en el lugar. Personal de Bomberos debió intervenir y los expertos confirmaron que a pesar de los daños causados no hay riesgo de derrumbe.