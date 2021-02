Ex Comcar: Ministerio del Interior comunicó que hay 102 reclusos con coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ministerio del Interior informó que actualmente hay 102 reclusos con coronavirus en la Unidad N°4 de Santiago Vázquez (ex Comcar).

El pasado 2 de febrero la cartera dio cuenta de 52 casos positivos en el Módulo 7. Este lunes informó acerca de 50 nuevos casos tras los hisopados que hizo la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) el pasado viernes.

A través de un breve comunicado en redes sociales, Interior explicó que los reclusos que resultaron positivos "cursarán la enfermedad en el Módulo 7" mientras que los negativos "serán trasladados al salón de visitas".



Eso hará que los reclusos contagiados y no contagiados no tengan contacto.



Debido a la situación sanitaria generada en el ex Comcar, Interior suspendió "por el momento" las visitas a los reclusos.