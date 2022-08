¿Cómo evitar estafas en venta de dólares? Estas son las 12 recomendaciones de Interpol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol difundió 12 recomendaciones que ayudan a resguardarse de las estafas a través de la venta de dólares, que se han vuelto usuales en el país.

Fiscalía informó días atrás que la estafa a través de una supuesta venta de dólares es una modalidad que se ha dado con frecuencia en los últimos tiempos. La víctima recibe un mensaje de un contacto conocido que ofrece cambiar dólares a un precio muy barato, pero lo que ella no sabe es que en realidad ese contacto fue previamente hackeado.



Los delincuentes duplican o clonan la cuenta de una persona y así acceden a sus contactos. Luego eligen uno y le envían un mensaje a través de Instagram o WhatsApp. “Una vez que se accede a la operación, los estafadores solicitan a las víctimas que se realicen depósitos de dinero en cuentas ajenas, concretando así la estafa”, advirtió Fiscalía.

Las recomendaciones de Interpol:



1. No utilice el mismo correo electrónico que le agregó al sistema operativo de su celular para sus aplicaciones.



2. Recuerde que hay aplicaciones que resguardan su agenda en la nube cuando le da "aceptar". Si alguien accede a su teléfono puede acceder a estos.



3. No utilice el mismo correo electrónico para aplicaciones de entidades financieras.

4. Utilice la verificación en dos pasos.



5. No revele la llave digital a nadie y recuerde que el banco no se la pide.



6. Siempre utilice contraseñas seguras con un largo mínimo de seis caracteres: deben contener números, letras y signos especiales.



7. Las contraseñas no deben ser datos obvios como fechas de nacimiento, direcciones o nombres.

8. Cambie frecuentemente sus contraseñas.



9. En cuanto a los correos que utiliza en las aplicaciones, mejore su seguridad, tanto desde la contraseña hasta agregar otro correo o teléfonos para verificar su identidad.



10. Verifique el léxico de quien le remite o envía el mensaje ofreciéndole dólares.

11. Sospeche cuando el destinatario del dinero es extranjero -si lo llaman desde el extranjero, o por el nombre de la persona o el léxico que utiliza-.



12. No ingrese a links que no conoce.



La Dirección Nacional de Bomberos, que compartió el video con las recomendaciones en redes sociales, agregó: “No acepte comprar dólares por WhatsApp u otra red digital”.