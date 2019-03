“Esto ya sé cómo me la voy a cobrar”: joven denunció que taxista la retuvo en el auto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una joven de 26 años denunció que un taxista la retuvo dentro del vehículo y que tuvo que fingir que estaba hablando con el 911 para que el conductor destrabara la puerta y finalmente la dejara bajar del auto.



Cuando la situación terminó, asegura la joven, el hombre se fue al grito de “esto ya sé cómo me la voy a cobrar”.



El hecho ocurrió el pasado miércoles, según informó Montevideo Portal. Pero el calvario relatado por Romina -la protagonista del hecho- no terminó cuando se pudo salir del taxi. Cuando fue a denunciar lo sucedido la joven asegura que los agentes de policía de la Seccional 4ta (ubicada en Miguelete e Inca) que la atendieron minimizaron la situación.



La joven dijo que su novio le pidió un taxi con POS a través de la aplicación Voy en Taxi porque estaba lloviendo, no tenía efectivo y tenía que ir al trabajo.



“Me subo al taxi adelante porque le voy a pagar con POS y le dije por las dudas”, indicó la joven este jueves en entrevista con Radio Carve.

Hasta ahí, comentó, todo iba bien pero cuando llegó al destino -en Martín C. Martínez y Colonia- el chofer le pidió que pagara y ella sacó la tarjeta de débito . “Sí o sí pagáme con efectivo pendeja que me tengo que ir", le dijo el taxista según el testimonio de Romina.



Ella llamó al novio para que corroborara que había pedido un taxi con POS y el novio le dijo que sí. En ese momento el taxi tomó la radio y dijo “tengo un numero 2: cliente no me quiere pagar”, contó la joven. El taxi -que había parado al llegar a destino- retomó la marcha con ella dentro del vehículo y con las puertas trancadas. Romina comenzó a llamar al 911 pero no atendían. La misma suerte, asegura, corrió su novio.



La joven dijo que intentó abrir la puerta y bajarse “desesperadamente, llorando” y que el taxista no la dejaba. Así transcurrieron varios minutos hasta que fingió que le atendieron el llamado y el hombre destrabó las puertas. “Tengo al 911 en línea, van a mandar un móvil, dejáme bajarme ya, por favor”, dijo la joven al taxista según su relato. El conductor destrabó las puertas, ella se bajó y el taxista se fue gritando “esto ya sé cómo me lo voy a cobrar”, relató.



"Fue espantoso, crucé corriendo para mi trabajo sin mirar si venían autos o no", contó.



Luego la joven fue a hacer la denuncia del incidente a la Seccional 4ta y dice que quien la atendió minimizó el hecho y que no supo cómo catalogarlo. “Contáme el final rapidito”, afirmó la joven que le dijo el oficial.



“Cuando estamos haciendo todo me dice ‘bueno a ver cómo vamos a catalogar el hecho. Secuestro no porque no pidió rescate, rehén tampoco porque en realidad, ¿que fueron? Cinco, diez minutos que te paseó´. Entonces me dice ‘así que no sé, ¿qué se te ocurre?', y le digo 'no sé por lo mínimo privación ilegítima de la libertad' , y me dice ‘ah bueno ta, ponemos eso'”, relató la joven.



El País consultó a Radio Taxi 141, la empresa bajo la que opera el vehículo que se tomó Romina. Claudia Rivero, la gerente de Radio Taxi 141, dijo que comprobaron que este viaje efectivamente se realizó y tuvo una duración de 12 minutos. Se pidió por la aplicación de Voy en Taxi, como relató la joven pero, agregó, a ellos no les figura que se haya solicitado el pago con tarjeta de débito. Tras conocer acerca del incidente que denunció Romina, 141 decidió suspender al conductor hasta que se conozca la resolución policial. La misma decisión tomó el dueño del auto, añadió.



Según el relato del conductor -quien ya declaró ante la policía- cuando retomó la marcha tras conocer que la joven no tenía dinero en efectivo fue para dirigirse hacia la seccional a dar cuenta de esta situación. Ante la consulta de, si este era el caso, por qué el conductor se detuvo cuando la joven le dijo que estaba hablando con el 911, Rivero dijo que lo desconocía.



Luego de hacerse público el episodio, la joven contó que una persona del Ministerio del Interior la llamó. El País confirmó con el vocero de esta cartera que la Jefatura de Montevideo dispuso una "investigación de urgencia" debido al accionar policial. Además, se le sugirió a la joven que llame al 0800-5000, línea donde se puede denunciar el maltrato policial.